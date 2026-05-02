Versatilidad, lucidez y corazón: las claves de la reinvención de San Martín para vencer a Rafaela

La lesión temprana de López a los 8 minutos obligó al ingreso de Nicolás Castro. El ex Atlético le dio al equipo una dosis de claridad para que la posesión no fuera simplemente un traslado estéril. Con Juárez partiendo como un “8” moderno, San Martín por fin tuvo gente disponible para disputar el control de la zona de gestación. El primer gol fue el premio a esa ocupación: Juárez llegó al fondo, aprovechó un error del arquero y asistió a un Pons, que solo tuvo que empujar el balón de cabeza.