La Ciudadela empujó a un San Martín que puso el alma

A lo largo del segundo tiempo, el calor fue en aumento. Dos o tres jugadas de penal, en las que el árbitro Bryan Ferreyra eligió mirar para otro lado, comenzaron a caldear los ánimos. Esto derivó a la expulsión de Hernán De Camilo, integrante del cuerpo técnico, por protestar lo evidente, y el clima de hostilidad continuó en alza. Pero, a diferencia de otras noches, la impaciencia se centró solo en los jueces y en el rival: esta vez no hubo murmullos para el equipo. La Ciudadela leyó el partido a la perfección: vio a un San Martín con una actitud voraz, y decidió que la hinchada se encargaría de empujarlo aún más.