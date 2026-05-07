El invicto Famaillá abre una sexta fecha de la Liga Tucumana que tendrá acción hasta el miércoles

La sexta fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Desde las 21, el líder del Grupo D, Famaillá, visitará a Bella Vista, en un duelo que aparece como una verdadera medida para el equipo que llega invicto al capítulo seis del certamen.