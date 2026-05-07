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El invicto Famaillá abre una sexta fecha de la Liga Tucumana que tendrá acción hasta el miércoles

El conjunto famaillense visita este viernes a Bella Vista en el inicio de un nuevo capítulo del torneo "Macheta" Robles. Repasá el cronograma completo de una jornada que tendrá 14 partidos el domingo y clásicos imperdibles.

PARADA DE RIESGO. Famaillá pone en juego su invicto en una visita complicada ante Bella Vista. PARADA DE RIESGO. Famaillá pone en juego su invicto en una visita complicada ante Bella Vista. Foto: Esteban Pavón
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Famaillá, líder invicto del Grupo D, visita a Bella Vista este viernes a las 21:00 en el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.
  • El puntero llega con 13 puntos tras un gran inicio. La fecha tendrá 14 partidos el domingo, incluyendo el clásico de Tafí Viejo, y concluirá el miércoles con San Martín.
  • El duelo ante Bella Vista servirá para medir el potencial de Famaillá. Los resultados de esta extensa jornada serán determinantes para la consolidación de candidatos al título.
Resumen generado con IA

La sexta fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Desde las 21, el líder del Grupo D, Famaillá, visitará a Bella Vista, en un duelo que aparece como una verdadera medida para el equipo que llega invicto al capítulo seis del certamen.

El conjunto famaillense atraviesa un gran momento. Con 13 puntos y sin conocer la derrota, construyó una campaña sólida que lo llevó a transformarse en uno de los equipos más regulares del torneo. Orden, intensidad y eficacia fueron las claves de un equipo que encontró rápidamente funcionamiento y que hoy disfruta del liderazgo en soledad.

Sin embargo, el compromiso de este viernes no será sencillo. Bella Vista suele hacerse fuerte en su estadio y buscará aprovechar la localía para frenar al puntero. El local sabe que enfrenta a uno de los equipos de mejor rendimiento en este inicio de temporada y apuesta a dar el golpe ante su gente.

En Famaillá hay confianza, pero también prudencia. El cuerpo técnico considera que este partido puede marcar un parámetro importante para medir las aspiraciones reales del plantel. Mantener el invicto y sostener la punta aparecen como los grandes objetivos de un equipo que hasta aquí mostró personalidad en cada presentación.

La fecha continuará el sábado con cinco encuentros y tendrá su punto más intenso el domingo, cuando se disputen 14 partidos en distintos escenarios de la provincia. Entre ellos sobresale el duelo del Grupo C entre San Lorenzo y el líder Atlético Concepción, programado para las 16.

También se jugará el clásico de Tafí Viejo entre Juventud Unida y Talleres, otro de los encuentros que promete gran convocatoria.

La programación se completará el martes con el cruce entre Atlético y San Antonio, mientras que el miércoles cerrarán la fecha San Martín y Tucumán Central.

Pero antes de todo eso, la atención estará puesta esta noche en Bella Vista, donde Famaillá buscará defender su liderazgo, extender su invicto y confirmar que está dispuesto a pelear hasta el final.

Agenda del sábado

Grupo A: All Boys vs. Villa Mitre

Grupo E: Unión Simoca vs. Azucarera Argentina

Grupo E: Santa Rosa vs. San Ramón

Grupo F: Deportivo Marapa vs. Santa Ana

Interzonal: Unión del Norte vs. Argentinos del Norte

Domingo cargado con 14 partidos

El domingo será la jornada más extensa, con 14 encuentros distribuidos en distintos grupos:

Grupo A: San José vs. Central Norte (16 hs)

Grupo A: Juventud Unida vs. Talleres

Grupo B: Amalia vs. Sportivo Guzmán

Grupo C: San Lorenzo vs. Atlético Concepción

Grupo C: Lastenia vs. Cruz Alta

Grupo C: Garmendia FC vs. San Juan

Grupo D: San Fernando vs. San Pablo

Grupo D: Almirante Brown vs. Santa Lucía FC

Grupo E: La Providencia vs. Concepción FC

Grupo E: Ñuñorco vs. Alto Verde (17 hs)

Grupo F: San Lorenzo vs. Deportivo Aguilares

Grupo F: Deportivo Llorens vs. Graneros

Grupo F: Sportivo Trinidad vs. Jorge Newbery (en Azucarera)

Martes y miércoles

La fecha se completará entre semana:

Martes (Grupo B): Atlético vs. San Antonio (en San Jorge)

Miércoles: San Martín vs. Tucumán Central

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