El invicto Famaillá abre una sexta fecha de la Liga Tucumana que tendrá acción hasta el miércoles
El conjunto famaillense visita este viernes a Bella Vista en el inicio de un nuevo capítulo del torneo "Macheta" Robles. Repasá el cronograma completo de una jornada que tendrá 14 partidos el domingo y clásicos imperdibles.
Resumen para apurados
- Famaillá, líder invicto del Grupo D, visita a Bella Vista este viernes a las 21:00 en el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.
- El puntero llega con 13 puntos tras un gran inicio. La fecha tendrá 14 partidos el domingo, incluyendo el clásico de Tafí Viejo, y concluirá el miércoles con San Martín.
- El duelo ante Bella Vista servirá para medir el potencial de Famaillá. Los resultados de esta extensa jornada serán determinantes para la consolidación de candidatos al título.
La sexta fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Desde las 21, el líder del Grupo D, Famaillá, visitará a Bella Vista, en un duelo que aparece como una verdadera medida para el equipo que llega invicto al capítulo seis del certamen.
El conjunto famaillense atraviesa un gran momento. Con 13 puntos y sin conocer la derrota, construyó una campaña sólida que lo llevó a transformarse en uno de los equipos más regulares del torneo. Orden, intensidad y eficacia fueron las claves de un equipo que encontró rápidamente funcionamiento y que hoy disfruta del liderazgo en soledad.
Sin embargo, el compromiso de este viernes no será sencillo. Bella Vista suele hacerse fuerte en su estadio y buscará aprovechar la localía para frenar al puntero. El local sabe que enfrenta a uno de los equipos de mejor rendimiento en este inicio de temporada y apuesta a dar el golpe ante su gente.
En Famaillá hay confianza, pero también prudencia. El cuerpo técnico considera que este partido puede marcar un parámetro importante para medir las aspiraciones reales del plantel. Mantener el invicto y sostener la punta aparecen como los grandes objetivos de un equipo que hasta aquí mostró personalidad en cada presentación.
La fecha continuará el sábado con cinco encuentros y tendrá su punto más intenso el domingo, cuando se disputen 14 partidos en distintos escenarios de la provincia. Entre ellos sobresale el duelo del Grupo C entre San Lorenzo y el líder Atlético Concepción, programado para las 16.
También se jugará el clásico de Tafí Viejo entre Juventud Unida y Talleres, otro de los encuentros que promete gran convocatoria.
La programación se completará el martes con el cruce entre Atlético y San Antonio, mientras que el miércoles cerrarán la fecha San Martín y Tucumán Central.
Pero antes de todo eso, la atención estará puesta esta noche en Bella Vista, donde Famaillá buscará defender su liderazgo, extender su invicto y confirmar que está dispuesto a pelear hasta el final.
Agenda del sábado
Grupo A: All Boys vs. Villa Mitre
Grupo E: Unión Simoca vs. Azucarera Argentina
Grupo E: Santa Rosa vs. San Ramón
Grupo F: Deportivo Marapa vs. Santa Ana
Interzonal: Unión del Norte vs. Argentinos del Norte
Domingo cargado con 14 partidos
El domingo será la jornada más extensa, con 14 encuentros distribuidos en distintos grupos:
Grupo A: San José vs. Central Norte (16 hs)
Grupo A: Juventud Unida vs. Talleres
Grupo B: Amalia vs. Sportivo Guzmán
Grupo C: San Lorenzo vs. Atlético Concepción
Grupo C: Lastenia vs. Cruz Alta
Grupo C: Garmendia FC vs. San Juan
Grupo D: San Fernando vs. San Pablo
Grupo D: Almirante Brown vs. Santa Lucía FC
Grupo E: La Providencia vs. Concepción FC
Grupo E: Ñuñorco vs. Alto Verde (17 hs)
Grupo F: San Lorenzo vs. Deportivo Aguilares
Grupo F: Deportivo Llorens vs. Graneros
Grupo F: Sportivo Trinidad vs. Jorge Newbery (en Azucarera)
Martes y miércoles
La fecha se completará entre semana:
Martes (Grupo B): Atlético vs. San Antonio (en San Jorge)
Miércoles: San Martín vs. Tucumán Central