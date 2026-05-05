“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

Resumen para apurados
- Oscar Mirkin, presidente de San Martín de Tucumán, negó conflictos internos y defendió al plantel ante críticas por el rendimiento tras 11 fechas de la Primera Nacional.
- A cinco meses de asumir, detalló un déficit heredado y el aumento del presupuesto operativo. Desmintió rumores de división y pidió paciencia ante un proceso futbolístico joven.
- La dirigencia apuesta a la unidad y solidez económica para lograr el ascenso. Se espera que la transparencia de gestión y los resultados deportivos reduzcan la presión del entorno.
La camiseta está enmarcada. Roja y blanca, de la temporada 1984-1985, colgada en la pared como si fuera un cuadro en un museo. A su lado, un banderín de otro tiempo: el del partido contra Agropecuario, con el rostro del ingeniero Mirkin impreso en el diseño. El ex presidente histórico de San Martín mira desde ahí, desde ese recuerdo de tela y pintura, la oficina que hoy ocupa su hijo. Oscar Mirkin tiene el escritorio cubierto de papeles. Hay números, un balance de gestión, sellos. Todo habla de administración, de urgencias, de un club que se gestiona todos los días. Cuando uno entra, él se levanta, saluda con la mano extendida y, casi en simultáneo, uno de sus empleados le acerca una taza de té. En la taza, el escudo del "Santo".
Cada objeto de esa oficina cuenta lo mismo: todo es San Martín. El pasado de su padre en las paredes, el presente del club sobre el escritorio, y el futuro -ese que todavía se está construyendo- en cada conversación que tiene desde que asumió hace cinco meses. Mirkin le abre las puertas a LA GACETA y habla de todo: de la gestión, del cuerpo técnico, del plantel, de lo que recibió de la dirigencia anterior, de los números, de las críticas y de la convicción, que repite más de una vez, de que el camino es el correcto.
- ¿Cómo te sentís a esta altura de la gestión?
- Bien, muy contento de poder llevar adelante este proyecto y las cosas que comprometimos en la campaña. Este tránsito día a día genera ocupaciones y también preocupaciones. Las cosas no están ni estuvieron exactamente como suponíamos. Pero hemos avanzado en los tres ejes que nos propusimos: lo institucional, lo deportivo y lo económico.
- ¿Con qué club te encontraste?
- Con un club que tenía una relación no muy fluida con la AFA y muy cerrado en la comunicación con los socios. Se había quebrado una relación que nunca debería suceder: los dirigentes tienen que estar siempre atentos a los requerimientos de los hinchas. El diálogo tiene que ser permanente, con información de ida y vuelta.
- ¿Cómo lo están encarando?
- Esta entrevista es una muestra: queremos abrirle a los socios todo lo que hacemos. Viajé a Buenos Aires y estuve personalmente con las autoridades de la AFA al inicio del torneo. Hoy tenemos comunicación permanente con la mesa de la Primera Nacional y con todos los presidentes de los clubes de la divisional.
- ¿De qué se habla en esas reuniones?
- Básicamente de los problemas económicos que estamos atravesando todos. La situación nacional afecta a toda la actividad y también a los clubes, porque muchos dependemos de la recaudación. Si la gente no tiene para comer, tampoco tiene para entrar a la cancha. En Tucumán, a pesar de ser una plaza futbolera, también se nota esa disminución.
- ¿La ausencia de hinchas tenía que ver con eso o con el mal momento deportivo?
- Con ambas cosas. Pero sobre todo con el descontento por lo de Rosario. Esa eliminación dejó una herida. Yo fui al partido, teníamos una expectativa gigantesca y se desmoronó. Lo viví con mucha tristeza.
- ¿Entendés a los que dejaron de ir?
- La gente quiere a San Martín en las buenas y en las malas. Algunos candidatos -inclusive de otras listas- incitaban a que la gente no fuera como castigo por la política institucional. Eso no se hace porque se perjudica a la institución. Si querés apoyar, vení con propuestas constructivas. Hay que ser inteligente, maduro y responsable.
- ¿Cómo manejás la presión de los hinchas?
- Ya lo viví antes, no me sorprende. Pero sí me molesta. Son los mismos que hoy piden cambiar al técnico y si ganamos dos partidos dicen que tenemos el mejor equipo del mundo. Como hincha también quiero ganar, pero tenemos una responsabilidad adicional como dirigentes: tener la cabeza más fría y entender que estos son procesos.
- ¿Qué tan avanzado está ese proceso?
- El equipo terminó de armarse hace dos meses. Llevamos 11 fechas de 34. San Martín está entre los primeros y tuvo nueve de esas 11 invicto. Estamos hablando de que hay quejas cuando no se jugó ni un tercio del torneo. Es sorprendente.
- Pero en el partido contra Agropecuario no jugaron bien.
- No jugaron bien, y hay que decirlo. Pagamos las consecuencias. Pero es un partido de fútbol, no es una catástrofe. No se perdió la vida. No hay ninguna situación de gravedad, y mucho menos el conflicto interno que se está diciendo.
- ¿Qué hay de cierto en esas versiones?
- Nada. Es absolutamente mentira. No voy a ventilar las conversaciones privadas entre plantel, cuerpo técnico y dirigencia, pero te garantizo que esa información falta a la verdad totalmente. Hay un deseo evidente de desestabilizar. Lo manifiestan en todo.
- ¿Te molesta ese tipo de periodismo?
- Me molesta porque destruir lleva segundos y reconstruir lleva meses. Hay periodismo que publica sin citar fuentes, sin verificar. Eso genera confusión en la gente. Y el plantel también lee, también ve televisión. Es imposible que no les llegue.
- ¿Cómo es la relación cotidiana con los jugadores?
- Yo estoy en los entrenamientos. Hay dirigentes que están todos los días en contacto con el plantel. Los jugadores saben lo que significa estar en San Martín, la exigencia que tiene este club. Eso fue una condición al contratar: que el jugador que venga sepa de qué se trata. Acá la presión no es igual que en otros lados.
- ¿Cómo está armado el plantel?
26 jugadores profesionales, todos de la misma jerarquía. No hay un grupo de titulares y el resto al banco: como dice el técnico, todos son titulares. Un 30% son chicos formados en San Martín que hoy están dando sus primeros resultados. Lo dijimos en campaña y lo cumplimos.
- ¿Qué encontraron en lo económico cuando asumieron?
- La directiva saliente declaraba 446 millones de ingresos y 321 de egresos. Superávit aparente. Pero entre esos ingresos había 240 millones de una deuda del gobierno provincial que nunca se cobró y no existía como cobrable. Si la sacás, los ingresos reales eran 200 millones contra 321 de egresos. Ya en diciembre había 120 millones de déficit real, declarado por ellos mismos.
- ¿Y la venta de Banegas no ayudó?
- Ayudó, pero en cuotas trimestrales que vencen en agosto del 2027. La gente dice 'se vendió Banegas' como si hubiera entrado toda la plata junta. Va llegando de a poco. Y los gastos corrientes son de todos los días. A eso sumale que rescindir el cuerpo técnico saliente costó 125 millones que no existían, pagados en cuotas.
- ¿Cuál es el presupuesto hoy?
- 730 millones de pesos de egreso mensual. Cuando asumimos era de 321 millones. En cuatro meses se fue a más del doble. El plantel y el cuerpo técnico representan el 60% de ese egreso. Eso era un compromiso nuestro: poner los recursos en el fútbol, y está puesto.
- ¿Por qué se subió la cuota social?
- Los recursos no alcanzan para cubrir los egresos. No nos gusta subirla, pero la realidad nos obliga. Igual, la de San Martín sigue siendo baja: un café por semana cuesta la cuota mensual. Además, hicimos una moratoria: quien debía un año pagaba solo la cuota del mes más una cuota de regularización. Eso tampoco se dice.
- Hicieron una campaña de socios antes del inicio del torneo
- Nunca se había hecho algo así. Salimos al interior, llegamos a la gente, y la respuesta fue increíble. La elección también lo mostró: 70% de los votos para la lista ganadora, más de 2.500 votos. Un resultado inédito en el club. Pero no festejamos mucho porque sabíamos lo que venía: una pretemporada encima con mucho por resolver.
- ¿Cuándo llega la nueva camiseta?
- Se prevé la presentación oficial para el 12 de mayo, con la mercadería disponible tanto para el club como para la gente.
- ¿Qué pasa con los juveniles en los torneos de AFA?
- Nos interesa mucho. Tenemos divisiones formativas importantes y participar en esos torneos mejora el nivel de los chicos: los pone frente a rivales de mayor jerarquía. Hay cupos limitados para equipos de Primera Nacional, estamos esperando que se amplíen y haciendo todos los esfuerzos para que San Martín pueda participar.
- ¿El público visitante puede volver?
- Ojalá. La AFA no lo habilitó todavía. Algunos partidos de Copa Argentina sí lo permiten porque lo organiza una empresa privada. Volver al visitante es también volver a recaudar más, y eso le conviene a todos. Para el partido con Gimnasia y Tiro en Salta ya mandamos las notas; lo define el comité de seguridad.
- ¿Qué hay con el reclamo de la Caja Popular por la ART de un jugador?
- Los jugadores profesionales no tienen ART porque son monotributistas. Tienen obra social a través de la AFA. Aparentemente se informó mal que algunos jugadores tendrían cobertura de la Caja, y frente a un accidente le reclamaron una prestación. No existe ningún convenio de ese tipo en San Martín. La Caja nos notificó que si pagan, nos trasladan el costo. Hicimos los descargos para proteger a la institución.
- ¿Cómo te imaginás el final del torneo?
Con San Martín peleando donde tiene que pelear. El equipo está creciendo y todavía no mostró lo mejor. Quedan 24 fechas. El plantel está unido, la relación entre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia es muy buena. Estamos convencidos de que este es el camino y vamos a llegar a los objetivos que nos propusimos.