“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

La camiseta está enmarcada. Roja y blanca, de la temporada 1984-1985, colgada en la pared como si fuera un cuadro en un museo. A su lado, un banderín de otro tiempo: el del partido contra Agropecuario, con el rostro del ingeniero Mirkin impreso en el diseño. El ex presidente histórico de San Martín mira desde ahí, desde ese recuerdo de tela y pintura, la oficina que hoy ocupa su hijo. Oscar Mirkin tiene el escritorio cubierto de papeles. Hay números, un balance de gestión, sellos. Todo habla de administración, de urgencias, de un club que se gestiona todos los días. Cuando uno entra, él se levanta, saluda con la mano extendida y, casi en simultáneo, uno de sus empleados le acerca una taza de té. En la taza, el escudo del "Santo".