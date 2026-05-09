Entre la apertura y la adaptación: claves de management para un nuevo escenario económico

En los últimos meses, uno de los debates más visibles en la economía argentina gira en torno a la apertura comercial. Las reformas en marcha buscan reducir regulaciones, atraer capitales y facilitar el ingreso de inversiones en sectores estratégicos como la minería, la energía o la tecnología. El objetivo es claro: dinamizar la economía y mejorar la competitividad del país.
Sin embargo, este proceso también expone tensiones. Parte del entramado productivo local se desarrolló durante años bajo un esquema económico distinto, con niveles de protección, regulaciones y condiciones de mercado que hoy están cambiando. Para muchas empresas, el nuevo contexto no solo implica competir con nuevos actores, sino también revisar su propia forma de operar.
En paralelo, comienzan a consolidarse herramientas concretas que buscan acompañar este proceso de transformación. En este punto aparecen como una oportunidad relevante esquemas como el RIMI (Régimen de Incentivo para medianas inversiones) con el objetivo de fomentar inversiones productivas con los Beneficios Principales de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de IVA Crédito fiscal técnico por inversiones productivas en 3 meses. No solo por los beneficios fiscales que ofrece, sino porque puede funcionar como un catalizador para proyectos que, en otro contexto, difícilmente se hubieran concretado. Para muchas empresas —y también para proveedores y cadenas de valor asociadas— entender cómo posicionarse frente a estos regímenes puede marcar una diferencia significativa.
El mapa empresarial
Este tipo de transiciones no es ajeno a la historia económica argentina. Cada cambio de modelo reconfigura el mapa empresarial: algunos sectores encuentran oportunidades para expandirse, mientras que otros enfrentan el desafío de reconvertirse. Pero más allá del impacto sectorial, hay un punto común que atraviesa a todas las organizaciones: la necesidad de adaptación.
En este escenario, la ventaja competitiva ya no reside únicamente en la eficiencia productiva o en la trayectoria acumulada, sino en la capacidad de leer el contexto y anticiparse. Las empresas que logran interpretar hacia dónde se mueve la economía pueden tomar decisiones más ágiles, redefinir su posicionamiento y ajustar sus modelos de negocio antes de que el cambio las obligue.
En contextos de cambio, el liderazgo no solo se define por la capacidad de dirigir, sino por la habilidad de escuchar, integrar miradas diversas y construir equipos más adaptables. En este sentido, adquiere un estilo de liderazgo colaborativo, con capacidad para la toma de decisiones en entornos inciertos, con foco en la empatía, con habilidades para la comunicación efectiva e interpersonal. Vale mencionar que el liderazgo en contextos de cambio no se construye de manera inmediata, sino a partir de un recorrido profundo de transformación y aprendizaje dentro de las organizaciones, lo que representa una verdadera oportunidad por la diversidad de propuestas a la se puede acceder.
Las experiencias compartidas reflejan un patrón común: el crecimiento progresivo. Recorridos que combinan formación profesional con experiencia cotidiana, donde asumir responsabilidades es la consecuencia de haber comprendido previamente cómo funciona la organización en su conjunto. Este enfoque no solo fortalece el liderazgo, sino que mejora la calidad de las decisiones en contextos complejos.
Existe un punto central para el contexto actual: la necesidad de entender al cliente de manera constante. En mercados más abiertos y dinámicos, los hábitos de consumo cambian con mayor velocidad, lo que obliga a las empresas a revisar permanentemente sus propuestas de valor. La adaptación, en este sentido, deja de ser un evento puntual para convertirse en una práctica continua.
Adaptarse no significa reaccionar de manera improvisada. Implica revisar procesos, repensar estructuras, invertir en información y fortalecer la toma de decisiones. Supone también un cambio cultural: pasar de organizaciones diseñadas para la estabilidad a organizaciones preparadas para la flexibilidad.
En este sentido, el management adquiere un rol central. Los líderes ya no solo gestionan operaciones, sino que deben construir criterio en contextos de incertidumbre, ordenar prioridades y alinear a sus equipos frente a escenarios cambiantes. La claridad estratégica, la capacidad de ejecución y la lectura del entorno se vuelven habilidades clave.
La apertura económica puede ser, sin duda, una oportunidad para muchas empresas. Pero esa oportunidad no es automática. Depende, en gran medida, de la capacidad de cada organización para adaptarse a tiempo, de su inteligencia para aprovechar los instrumentos disponibles y de la calidad de sus liderazgos para gestionar la transición.
Porque en un contexto donde las reglas cambian, no siempre gana el más grande ni el más eficiente. Muchas veces, gana el que se anticipa y mejor interpreta el momento y actúa en consecuencia.