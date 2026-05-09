Entre la apertura y la adaptación: claves de management para un nuevo escenario económico

En contextos de cambio, el liderazgo no solo se define por la capacidad de dirigir, sino por la habilidad de escuchar, integrar miradas diversas y construir equipos más adaptables. En este sentido, adquiere un estilo de liderazgo colaborativo, con capacidad para la toma de decisiones en entornos inciertos, con foco en la empatía, con habilidades para la comunicación efectiva e interpersonal. Vale mencionar que el liderazgo en contextos de cambio no se construye de manera inmediata, sino a partir de un recorrido profundo de transformación y aprendizaje dentro de las organizaciones, lo que representa una verdadera oportunidad por la diversidad de propuestas a la se puede acceder.