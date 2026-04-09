Liderazgo real: el método DALE para transformar equipos, decisiones y vida personal

Uno de los puntos más potentes de la charla es que desafía la idea de que liderar es solo conducir grupos o alcanzar metas visibles. Juan Pablo habla de otro liderazgo: el que se juega en silencio, en el servicio, en la valentía de no traicionarse, en la capacidad de asumir riesgos y de atravesar incomodidades. Por eso, el episodio también interpela: liderar, dice, implica hacer duelos, dejar de hacer aquello que ya no tiene sentido, soportar cierta soledad y animarse a conversaciones que incomodan, pero que transforman. No hay crecimiento sin movimiento, ni movimiento sin algo de dolor.