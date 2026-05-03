Los síntomas son parecidos, pero no es enfermedad holandesa

No es que el gobierno intente implantar una economía para productos primarios sino que la anterior era contra ellos. No sólo discursivamente, al intentar ligar lo agrícola-ganadero con oligarquías explotadoras o lo minero con la destrucción y el extractivismo, sino también efectivamente con impuestos y trabas a las inversiones extranjeras. Por su parte, casi todos los que están en crisis crecieron y se estancaron por protecciones y subsidios. Allí entran sobre todo los textiles, línea blanca, Tierra del Fuego, autopartistas y dentro de poco farmacéuticas. El “casi” es porque el comercio complicado es el presencial: el electrónico crece cada vez más. Claro que hay una caída de demanda, que figura en primer lugar en las preocupaciones de los industriales (52,5 por ciento) según releva el Indec, pero en parte es por importaciones de bienes que compiten con los ahora no protegidos (las de bienes de consumo final aumentaron 54 por ciento), demostración de su atraso.