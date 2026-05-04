Recuerdos fotográficos: 1927. Se inaugura el Bar Imperial en San Martín y Maipú

El 29 de junio de 1927 se anunciaba que se abría al público el nuevo bar Imperial en la esquina noreste de calles San Martín (entonces se llamaba Las Heras) y Maipú. “Esta tarde a las 16 horas se inaugurará el Bar imperial en el local de la calle Las Heras y Maipú (antiguo Café Puerto Rico). Con este motivo, el conocido comerciante señor Francisco Uehara, propietario de dicho bar, ha invitado al público y su clientela a asistir al acto de la inauguración pues se servirá un vaso de chopp a los concurrentes, festejando la apertura de la susodicha confitería” dice la nota de LA GACETA de ese día. Así se lo ve en la primera foto.