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Recuerdos fotográficos: 1927. Se inaugura el Bar Imperial en San Martín y Maipú

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1927. Se inaugura el Bar Imperial en San Martín y Maipú
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso 04 Mayo 2026

El 29 de junio de 1927 se anunciaba que se abría al público el nuevo bar Imperial en la esquina noreste de calles San Martín (entonces se llamaba Las Heras) y Maipú. “Esta tarde a las 16 horas se inaugurará el Bar imperial en el local de la calle Las Heras y Maipú (antiguo Café Puerto Rico). Con este motivo, el conocido comerciante señor Francisco Uehara, propietario de dicho bar, ha invitado al público y su clientela a asistir al acto de la inauguración pues se servirá un vaso de chopp a los concurrentes, festejando la apertura de la susodicha confitería” dice la nota de LA GACETA de ese día. Así se lo ve en la primera foto.

Se trata de una esquina ya de intensa actividad comercial, como se aprecia en la muy conocida foto dos, enfocada en dirección oeste, que muestra cómo era Las Heras en un día de semana. Al costado derecho se observa el cartel del viejo Café Puerto Rico.

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El nuevo local ofrecía un servicio orientado a las necesidades de la zona comercial y bancaria. La nota de LA GACETA concluye: “El local del Bar Imperial ha sufrido grandes y fundamentales refacciones que le colocarán a la altura de los primeros de esta ciudad; estará dotado, además, de un servicio esmerado”. En la tercera imagen se ve la esquina hoy, donde se ha instalado hace poco un café al paso de MCDonald’s.

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