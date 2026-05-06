The Economist advirtió sobre el complejo escenario político y económico que enfrenta Milei

En paralelo, el Presidente inició un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 16 desde que asumió. Su primera actividad se desarrolla en Los Ángeles, donde participa de un foro del Instituto Milken y mantiene reuniones con empresarios e inversores. La comitiva incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno, mientras que la secretaria general, Karina Milei, permaneció en el país.