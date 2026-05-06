The Economist advirtió sobre el complejo escenario político y económico que enfrenta Milei

Resumen para apurados
- La revista The Economist advirtió sobre el complejo escenario de Javier Milei en Argentina por su baja popularidad, causas judiciales y una economía que no logra reactivarse.
- El análisis destaca la caída del PBI, el desempleo y escándalos como el de la criptomoneda $Libra. Suma las denuncias contra Manuel Adorni y el deterioro del consumo interno.
- Ante el calendario electoral, el gobierno urge de resultados en empleo y crecimiento para calmar mercados, mientras Milei busca inversiones en su nuevo viaje a Estados Unidos.
La revista británica The Economist publicó un análisis crítico sobre la actualidad política y económica del gobierno de Javier Milei, al advertir que atraviesa una etapa compleja marcada por el deterioro de su imagen, investigaciones judiciales en su entorno y una economía sin señales firmes de recuperación.
Bajo el título “Javier Milei está en serios problemas”, el medio sostuvo que la aprobación del mandatario cayó recientemente hasta su nivel más bajo desde su asunción en diciembre de 2023. Aunque destacó que el oficialismo logró avances legislativos tras las elecciones de medio término, señaló que el escenario se vio alterado por “escándalos de corrupción y una economía en dificultades”, consignó el diario "Ámbito".
El artículo también recogió declaraciones del propio Milei, quien afirmó ser uno de los más afectados por la situación económica. “¿Saben quién ha sido el más afectado por esta economía en términos reales? Yo”, expresó, y agregó: “Soy el presidente peor pagado de América”. Para la publicación, este argumento difícilmente resulte convincente para una población golpeada por la pérdida de ingresos.
En el plano judicial, el informe hizo foco en el caso $Libra, una criptomoneda promocionada por el mandatario libertario que luego se desplomó, generando pérdidas estimadas en unos U$S250 millones. Aunque Milei negó cualquier vínculo, el medio indicó que investigadores habrían detectado comunicaciones con uno de los empresarios involucrados.
También se mencionó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien rechazó las acusaciones. Según el artículo, este caso habría generado un fuerte malestar social, en medio de cuestionamientos por viajes, uso de un jet privado y la compra de un inmueble en condiciones llamativas.
En paralelo, el medio señaló un endurecimiento del discurso presidencial contra la prensa. Recordó que en abril Milei publicó decenas de mensajes contra periodistas en la red X y reiteró su frase: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. También mencionó restricciones al ingreso de periodistas a la Casa Rosada, luego flexibilizadas bajo nuevas condiciones.
En materia económica, el análisis destacó que la principal preocupación del gobierno de Milei radica en la falta de crecimiento. Si bien reconoció una baja inicial de la inflación mensual al 1,5%, advirtió que luego retomó una tendencia alcista. Además, indicó que el PBI registró una caída del 2,6% en febrero respecto de enero, con retrocesos en sectores clave como la industria y el comercio.
El informe subrayó que actividades como el petróleo, la minería y el agro mantienen dinamismo, pero generan poco empleo. En contraste, sectores intensivos en mano de obra como la construcción y la manufactura continúan en contracción, con pérdida de puestos de trabajo. “Los bajos salarios y el desempleo son ahora las mayores preocupaciones de los argentinos”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la estrategia económica oficial al sostener que la apertura, las tasas elevadas y un peso fuerte afectan a la producción local. Según el medio, ni siquiera estas herramientas lograron contener la inflación, que acumuló subas durante diez meses hasta alcanzar el 3,4% en marzo, con un 33% interanual.
Hacia el final, la publicación advirtió que el calendario electoral podría presionar a la administración libertaria. Aunque Milei no enfrenta elecciones presidenciales hasta 2027, una mala performance podría impactar en los mercados. En ese contexto, concluyó que el Ejecutivo necesita resultados concretos en crecimiento, empleo y precios.
En paralelo, el Presidente inició un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 16 desde que asumió. Su primera actividad se desarrolla en Los Ángeles, donde participa de un foro del Instituto Milken y mantiene reuniones con empresarios e inversores. La comitiva incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno, mientras que la secretaria general, Karina Milei, permaneció en el país.
Antes de partir, el mandatario encabezó un encuentro con influencers libertarios en la Quinta de Olivos, en una agenda que combina actividades institucionales con su estrategia comunicacional.