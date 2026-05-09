Una experiencia inmersiva que mezcla teatro y cine llega a la sala La Colorida

El director destacó además el extenso proceso de investigación actoral detrás del espectáculo. “Se trabajó mucho sobre la biografía de los personajes y sobre acercar a los actores a esas vidas”, comentó. La actuación, agregó, busca un tono naturalista y cinematográfico: las voces están amplificadas y no proyectadas de manera teatral tradicional, mientras que los sonidos internos -como pensamientos, respiraciones o latidos- forman parte activa de la escena. “Es un desafío enorme, un trabajo de búsqueda que abre hacia lo experimental”, resumió.