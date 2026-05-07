Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon

La performance de Trueno en el show de Jimmy Fallon representa mucho más que una presentación televisiva: es la confirmación del impacto global de la música urbana argentina, el fruto de años de crecimiento de una escena que hoy exporta talento y cultura al mundo. Con su mensaje, su flow y su identidad, Trueno ya hizo historia y sigue abriendo caminos para las nuevas generaciones. Su paso por The Tonight Show es, sin dudas, el inicio de un nuevo capítulo en la internacionalización de su carrera y de la música nacional.