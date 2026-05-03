Milo J hizo historia en el Tiny Desk: el artista más joven en debutar con guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Un repertorio con identidad latinoamericana

El show comenzó con “Recordé” y continuó con la inédita “Cuestiones”, seguido por canciones clave de su discografía como “Solifican12”, “Bajo de la piel” y “Niño”, pertenecientes al álbum La vida era más corta. Uno de los momentos más destacados fue “Luciérnagas”, tema que incluye la colaboración con Silvio Rodríguez.