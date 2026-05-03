Milo J hizo historia en el Tiny Desk: el artista más joven en debutar con guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Resumen para apurados
- Milo J, de 19 años, se convirtió en el artista más joven en debutar en el ciclo Tiny Desk de NPR Music, presentando un repertorio cargado de identidad argentina y regional.
- El show incluyó la murga Agarrate Catalina y símbolos como el Martín Fierro, pañuelos de Abuelas y el poncho de Cosquín, uniendo raíces folclóricas con su estilo urbano actual.
- Este hito consolida la proyección global de Milo J y reafirma el impacto de la música argentina, logrando llevar una narrativa de memoria e identidad local a audiencias masivas.
El músico argentino Milo J marcó un hito en su carrera al convertirse, con apenas 19 años, en el artista más joven en presentarse en el ciclo Tiny Desk Concerts, una de las plataformas musicales más influyentes del mundo producida por NPR Music.
Su participación no solo destacó por lo musical, sino también por una fuerte carga simbólica: una puesta que combinó tradición, identidad y referencias culturales argentinas y latinoamericanas frente a una audiencia global.
Un repertorio con identidad latinoamericana
El show comenzó con “Recordé” y continuó con la inédita “Cuestiones”, seguido por canciones clave de su discografía como “Solifican12”, “Bajo de la piel” y “Niño”, pertenecientes al álbum La vida era más corta. Uno de los momentos más destacados fue “Luciérnagas”, tema que incluye la colaboración con Silvio Rodríguez.
Además, la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina aportó un cruce de géneros y tradiciones del Río de la Plata, consolidando el carácter regional de la propuesta.
Símbolos argentinos en una vidriera global
Más allá de la música, Milo J construyó una escena cargada de significado. En el escritorio característico del ciclo, dispuso objetos que funcionan como declaración de identidad:
Un banderín del Club Deportivo Morón, en alusión a su barrio
Mate, termo y bandera argentina
Un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo
Una muñeca con la consigna “Nunca Más”
Una chapa en referencia a las Islas Malvinas
También sumó elementos vinculados a la cultura nacional como el libro Martín Fierro de José Hernández, una revista dedicada a Mercedes Sosa y un vinilo de Horacio Guarany.
El folklore como raíz y proyección
Uno de los detalles más significativos fue el poncho que el artista recibió de Soledad Pastorutti durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, símbolo de su vínculo con el folklore y las tradiciones populares.
Un hito para la música argentina
La presentación de Milo J en Tiny Desk no solo marca un récord etario, sino que consolida su lugar como una de las figuras clave en la proyección internacional de la música argentina. Con una propuesta que mezcla juventud, memoria y raíces, el artista logró llevar al escenario global una narrativa profundamente local.
Lejos de ser un simple show, su paso por Tiny Desk funcionó como una declaración cultural: una Argentina que canta, recuerda y se reinventa frente al mundo.