Teatro Alberdi: música de videojuegos como nunca antes se la escuchó

Buffo reivindica los conciertos didácticos que realiza la Orquesta: “fueron un éxito total; como el número musical se anuncia directamente en la pantalla con el título del videojuego correspondiente, los chicos vivaban cada uno de ellos en función de su evidente conocimiento”. “Esta es la séptima edición de esta propuesta multimedia, que ya tiene categoría icónica en la programación anual. Es un desafío, año a año, encontrar nuevas temáticas para alimentarlo. Los niños son un público exigente y contundente, lo cual me fascina por el desafío artístico que implica mantener su interés”, finaliza.