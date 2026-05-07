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Karina Mazzocco anunció el final de “A la tarde” tras cinco años en América TV

La conductora se mostró emocionada al despedirse del ciclo y dejó entrever internas en el canal tras confirmar que el programa será levantado a fines de mayo.

Karina Mazzocco anunció el final de “A la tarde” tras cinco años en América TV Karina Mazzocco anunció el final de “A la tarde” tras cinco años en América TV Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Karina Mazzocco anunció en vivo el final de su programa 'A la tarde' por América TV tras cinco años al aire. El ciclo de espectáculos y actualidad terminará a finales de mayo.
  • El anuncio sorprendió al equipo en un clima de gran emoción. El programa, que evolucionó hacia el talk show, habría sufrido una baja de rating y tensiones por el espacio en la grilla.
  • La salida del ciclo libera una franja horaria muy codiciada en la televisión abierta. Este cierre marca el fin de una etapa de fuerte impacto mediático y agenda para el canal.
Resumen generado con IA

La conductora Karina Mazzocco confirmó en vivo el final de A la tarde, el ciclo de espectáculos y actualidad que lideró durante cinco años en la pantalla de América TV. El anuncio sorprendió tanto a los televidentes como al equipo del programa, que reaccionó con emoción y aplausos en pleno aire.

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Visiblemente movilizada, la conductora realizó un balance de su paso por el programa y habló sobre el crecimiento del ciclo, que logró instalarse en la televisión argentina pese a haber comenzado “sin grandes expectativas”.

Qué dijo Karina Mazzocco sobre el final de “A la tarde”

Durante la emisión del miércoles, Karina Mazzocco comunicó que el programa llegará a su fin hacia finales de mayo. En su mensaje, destacó el recorrido que tuvo el ciclo y recordó cómo logró consolidarse en un horario competitivo de la televisión.

“Fue un programa que marcó agenda, generó polémicas y también incomodidades”, expresó la conductora al referirse al impacto que tuvo el envío en los últimos años.

Además, dejó entrever que existían tensiones internas dentro del canal respecto al espacio que ocupa el programa en la grilla. “Es un horario muy deseado y muy codiciado”, afirmó en referencia a la franja horaria que quedará disponible tras el levantamiento del ciclo.

Por qué levantarán “A la tarde” en América TV

Aunque desde el canal no hubo un comunicado oficial sobre los motivos de la decisión, en el ambiente televisivo trascendió que el programa había sufrido una baja de audiencia en los últimos meses.

El ciclo, que inicialmente se enfocaba en actualidad y espectáculos, incorporó progresivamente un formato más cercano al talk show, un cambio que habría impactado en los números de rating.

Durante su despedida, Mazzocco también hizo una reflexión personal sobre su experiencia al frente del programa. “Llegué siendo una conductora y me voy como otra persona, con más experiencia y menos inocente”, señaló emocionada.

El anuncio generó una fuerte reacción en el estudio, donde panelistas y compañeros como Luis Ventura, Luis Bremer y Débora D'Amato acompañaron el cierre con aplausos y muestras de afecto.

Con el final de “A la tarde”, América TV perderá uno de sus programas más reconocidos de los últimos años dentro del segmento de espectáculos y actualidad.

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