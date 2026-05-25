SociedadSalud

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Las estadísticas muestran que la pérdida gradual de masa muscular, los cambios en la visión y el efecto acumulativo de medicamentos aumentan el riesgo.

ESTRATEGIAS. Evitar y prevenir caídas, permitirán mantener una salud óptima.
ESTRATEGIAS. Evitar y prevenir caídas, permitirán mantener una salud óptima.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos instan a mayores de 65 años a fortalecer piernas y adaptar hogares para prevenir caídas, un marcador de salud crítico que afecta al 30% de esta población anualmente.
  • El riesgo sube por pérdida muscular y cambios visuales. La prevención incluye hidratación, ejercicios de fuerza y ajustes domésticos económicos como barras y sensores de movimiento.
  • Transformar la visión de las caídas de accidentes a eventos prevenibles es vital para la autonomía. Actuar a los 65 años asegura una vejez más independiente y con menor fragilidad.
Resumen generado con IA

Las caídas no se ven solo como un accidente, sino como un marcador de salud sobre el cual se puede intervenir de forma muy efectiva. Según las estadísticas, a partir de los 65 años comienza la pérdida gradual de masa muscular, hay cambios en la visión y el efecto acumulativo de medicamentos ponen al organismo en un estado más sensible.

Con ese rango identificado (la Organización Mundial de la Salud indicó que el 30% de esa población sufre al menos una caída al año) esa edad es ideal para la prevención activa que evitará, o al menos mitigará, el ingreso a ese ciclo. Es mucho más fácil mantener el equilibrio y la fuerza, que intentar recuperarlos años después. Prevenir caídas es, en esencia, proteger la autonomía y la independencia a largo plazo.

No importa por donde se empiece a escanear el cuerpo, lo fundamental es el momento. Con eso establecido (los 65 años) hay que mantener la nutrición y densidad ósea. Mantener niveles óptimos de vitamina D y calcio ayuda a que los huesos sean más resistentes ante una posible fractura.

¿Qué puede tener que ver tomar agua con no caer? La deshidratación leve causa confusión o mareos repentinos al levantarse de una silla y provoca el desequilibrio peligroso que lleve a la persona hasta el suelo. Caminar es siempre excelente, pero variar, si se quiere evitar las caídas, el ritmo y las superficies ayuda a entrenar los reflejos.

La fuerza es otro factor importante. No se trata de levantar grandes pesos, sino de fortalecer cuádriceps y tobillos. La fuerza en las piernas es el factor número uno para evitar que un traspié termine con alguien en el suelo. Una mala percepción de la profundidad o problemas de equilibrio relacionados con el oído interno o la visión son causas frecuentes también.

Un aporte fundamental a la estabilidad, lo da el calzado adecuado. La edad es cierto que puede quitar elegancia, un poco, por cuestiones de diseño y material de confección. Hay que priorizar zapatos con suelas de goma antideslizantes, de tacón bajo y que sujeten bien el talón. Evitar andar en medias o con pantuflas abiertas por detrás.

Los ajustes en el hogar

La mayoría de las caídas ocurren en lugares conocidos. En casa por eso es importante hacer periódicamente una especie de “auditoría de riesgos”.

Es un mito común pensar que adaptar la casa requiere reformas costosas o grandes obras. Existen soluciones que son muy efectivas, económicas y que no requieren picar paredes ni contratar albañiles. El baño y la habitación del adulto mayor son sitios clave de la cotidianeidad.

En el baño el objetivo es evitar resbalones y facilitar el movimiento sin necesidad de cambiar los sanitarios. Hay barras de sujeción atornilladas y también de succión de alta potencia (deben revisarse periódicamente) que evitan hacer agujeros. Lo adecuado es colocar una para entrar a la ducha y otra cerca del inodoro.

Para el suelo, más higiénicas y baratas que las alfombras de goma, son las tiras de cinta antideslizante rugosa (como las de las escaleras) que pueden colocarse directamente en el fondo de la ducha o bañera.

Si bien se fabrican inodoros casi a medida, es fácil adaptarlo a necesidades específicas con un elevador. La pieza de plástico se encaja sobre el inodoro actual lo que facilitará sentarse y levantarse sin esfuerzo, evitando mareos por el cambio de posición. Se compra en ortopedias y se instala en segundos. 

Al igual que la silla de ducha básica que es una banqueta de plástico resistente con patas de goma que permite higienizarse sentado, eliminando el riesgo de perder el equilibrio al cerrar los ojos o lavarse los pies.

En el dormitorio hay que poner foco en la iluminación y en despejar el camino. Las luces LED de sensor de movimiento se pegan con adhesivo o se enchufan. Se activan solas cuando detectan que alguien baja los pies de la cama, iluminando el suelo sin necesidad de buscar el interruptor a oscuras.

Las alfombras pequeñas son la causa principal de tropezones. En caso de no sacarlas, una malla de caucho que se pone debajo las deja “soldadas” al piso. Los "más de 65 años" obligan a reubicar el espacio. El modo de ubicar los muebles, debe priorizar que el camino desde la cama hasta la puerta, sea una línea recta y ancha, en la que no debe haber cables, calzado o cestos de basura.

Temas Serie A de ItaliaAlbaro Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El inesperado beneficio del carozo de la palta: cómo prepararlo y para qué sirve

El inesperado beneficio del carozo de la palta: cómo prepararlo y para qué sirve

“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

La rutina de tres pasos que cuida tu corazón antes de dormir, según cardiólogos

La rutina de tres pasos que cuida tu corazón antes de dormir, según cardiólogos

Ni crucigramas ni suplementos: el hábito diario que reduce hasta un 51% el riesgo de demencia

Ni crucigramas ni suplementos: el hábito diario que reduce hasta un 51% el riesgo de demencia

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

Lo más popular
Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
1

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
2

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán
3

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
4

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
5

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Rige la alerta amarilla y violeta en el país: tormentas y niebla marcarán los festejos del 25 de mayo

Rige la alerta amarilla y violeta en el país: tormentas y niebla marcarán los festejos del 25 de mayo

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Comentarios