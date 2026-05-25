A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Las alfombras pequeñas son la causa principal de tropezones. En caso de no sacarlas, una malla de caucho que se pone debajo las deja “soldadas” al piso. Los "más de 65 años" obligan a reubicar el espacio. El modo de ubicar los muebles, debe priorizar que el camino desde la cama hasta la puerta, sea una línea recta y ancha, en la que no debe haber cables, calzado o cestos de basura.