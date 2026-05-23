La rutina de tres pasos que cuida tu corazón antes de dormir, según cardiólogos

A menudo centramos la atención en la dieta y el ejercicio, olvidando el rol crucial que juega el descanso. "Durante el sueño, el cuerpo descansa y repara el sistema cardiovascular al disminuir la presión arterial, reducir las hormonas del estrés y la inflamación, y reparar los vasos sanguíneos", explicó Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista a Parade Magazine. El especialista advirtió que la falta de un sueño de calidad incrementa notablemente los factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad y la diabetes.