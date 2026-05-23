El inesperado beneficio del carozo de la palta: cómo prepararlo y para qué sirve

Resumen para apurados
- La prensa de salud reveló hoy en Argentina que el carozo de palta, usualmente desechado, aporta grandes beneficios si se consume como infusión para mejorar el bienestar general.
- Se prepara lavando, secando, pelando y rallando el hueso para infusionarlo en agua caliente. Tradicionalmente descartado, posee altos niveles de antioxidantes, calcio y magnesio.
- Su uso promueve el consumo consciente y el bienestar natural. Se espera que la difusión de sus propiedades impulse su adopción como un hábito saludable clave en dietas futuras.
La palta se convirtió en uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo gracias a su versatilidad y a sus propiedades nutricionales. Presente en desayunos, ensaladas, tostadas y hasta licuados, este fruto es un clásico en muchas dietas saludables.
Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que el carozo de la palta también puede aprovecharse y aportar beneficios para el organismo. Aunque suele terminar en la basura, contiene nutrientes y compuestos que pueden utilizarse a través de una infusión casera.
Para qué sirve el carozo de la palta
El hueso de la palta concentra propiedades antioxidantes y minerales que podrían contribuir al bienestar general. Entre los beneficios que se le atribuyen se destacan sus efectos antiinflamatorios y su capacidad para complementar una alimentación equilibrada.
Además, algunas personas lo incorporan en infusiones por su posible aporte en el control del colesterol, el metabolismo y la regulación de la glucosa en sangre.
Otro de los puntos destacados es su contenido de calcio y magnesio, minerales esenciales para mantener la salud ósea y el correcto funcionamiento del organismo.
Los antioxidantes presentes en el carozo también ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, relacionados con el envejecimiento celular.
Cómo preparar una infusión con el carozo de la palta
Preparar esta bebida casera es sencillo y requiere pocos pasos. Lo primero es conservar el carozo luego de consumir la pulpa de la palta.
Después, se debe lavar bien para quitar restos del fruto y dejarlo secar completamente. Una vez seco, hay que retirar la fina capa marrón que lo recubre.
El siguiente paso consiste en rallarlo hasta obtener una textura fina. Luego, se coloca la ralladura en una taza con agua caliente y se deja reposar durante algunos minutos antes de colar la preparación.
Los beneficios que se le atribuyen a esta infusión
Quienes consumen esta bebida destacan distintos efectos positivos vinculados a la salud y al bienestar general.
- Ayudaría a reducir la inflamación
- Podría favorecer la salud cardiovascular
- Genera sensación de saciedad
- Contribuiría a regular la glucosa
- Aporta minerales y antioxidantes
El poder del carozo de la palta
El carozo de la palta, a menudo desechado sin pensarlo dos veces, es en realidad una fuente rica en nutrientes. Consumido correctamente, puede proporcionar numerosos beneficios para la salud. Hoy te revelamos cómo prepararlo y aprovechar sus propiedades a través de una simple infusión.
Preparación de la infusión de carozo de palta
Para preparar esta saludable infusión, sigue estos sencillos pasos:
Retira el carozo de la palta: después de disfrutar la pulpa de la palta, asegúrate de conservar el carozo.
Lava y seca el carozo: Lávalo bien para eliminar cualquier residuo de la pulpa y luego sécalo completamente.
Pela el carozo: utiliza un cuchillo para quitar la fina capa marrón que recubre el hueso.
Ralla el carozo: con un rallador, ralla el carozo hasta obtener una textura fina.
Prepara la infusión: coloca la ralladura del carozo en una taza y añade agua caliente. Deja reposar por unos minutos y luego cuela la preparación.
Beneficios de la infusión de carozo de palta
Consumir esta infusión regularmente puede aportar una serie de beneficios a tu organismo:
Reducción de la inflamación: Los compuestos presentes en el carozo de palta tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo.
Disminución del colesterol: Esta infusión puede contribuir a la reducción de los niveles de colesterol, promoviendo una mejor salud cardiovascular.
Pérdida de peso: el consumo del carozo de palta puede ayudar en el control del peso al mejorar el metabolismo y proporcionar sensación de saciedad.
Regulación de la glucosa: es beneficiosa para mantener niveles saludables de glucosa en la sangre, siendo una buena opción para personas con diabetes.
Salud ósea: el carozo de palta es una fuente de calcio y magnesio, minerales esenciales para la salud de los huesos.
Antioxidantes: rico en antioxidantes, el consumo del hueso de palta puede combatir el daño causado por los radicales libres, contribuyendo a una mejor salud en general.