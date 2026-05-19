“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

El concepto surge de “Encuentra tu persona vitamina”, el libro que publicó Marián Rojas Estapé en 2021 y que designa una manera de ser en el vínculo con el otro. La médica psiquiatra es también especialista en depresión, ansiedad y otras afecciones y trastornos de salud mental. En su libro explica cómo reconocer no solo a las personas vitamina, sino también a quienes nos quitan la energía.