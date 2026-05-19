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“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

Una psiquiatra española acuñó el término en 2021. En él enseña qué características debe tener una persona que corresponda a este paradigma.

Aunque podemos rodearnos de personas de buena energía, también podemos convertirnos en una.
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Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • La psiquiatra Marián Rojas Estapé define a las 'personas vitamina' como vínculos que sanan y potencian la salud mental frente a personalidades tóxicas en su libro publicado en 2021.
  • Estas personas se identifican por su capacidad de escucha, empatía y falta de juicio. El concepto surge como un paradigma saludable para aliviar el sufrimiento en momentos de crisis.
  • Esta tendencia promueve una transformación en los vínculos sociales, fomentando la inteligencia emocional y el bienestar para mejorar la calidad de vida y las relaciones humanas.
Resumen generado con IA

En oposición al concepto de personas tóxicas surgió hace algunos años el de personas vitamina, un tipo de personalidad sano y saludable que aporta a nuestro crecimiento. Según las explicaciones de especialistas, todos podemos ser personas vitamina, pero también rodearnos de ellas para nutrir nuestra vida.

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El concepto surge de “Encuentra tu persona vitamina”, el libro que publicó Marián Rojas Estapé en 2021 y que designa una manera de ser en el vínculo con el otro. La médica psiquiatra es también especialista en depresión, ansiedad y otras afecciones y trastornos de salud mental. En su libro explica cómo reconocer no solo a las personas vitamina, sino también a quienes nos quitan la energía.

Cómo reconocer a una persona vitamina

Rojas Estapé define a las personas vitamina como quienes dan alivio en momentos de crisis que transitan internamente y que tienen que ver con la propia personalidad. Son ellos quienes ayudan a que alguien sepa que vale la pena, que vale y que puede y debe sentirse querida. También ayudan a lidiar con el estado de tristeza y manifiestan confianza en los demás.

Una forma fácil de reconocer a una persona vitamina es cuando alguien atraviesa un mal día y “de repente se enciende una luz con la cara de esa persona”, porque se la reconoce como alguien que escucha atentamente, acompaña, abraza y no juzga. “No va a criticar ni a humillar y no nos va a dejar de lado”, explica la psiquiatra.

Características de una persona vitamina

- Incrementar la autoestima

- Apoyar y motivar a los demás

- Sacar lo mejor de los demás

- Aliviar los momentos de sufrimiento del otro

- Comprender sin juzgar

- Transmitir alegría e ilusión de vivir

- Transmitir agradecimiento

- Liberarte de emociones negativas y potenciar lo positivo

- Tener sentido del humor

En contraposición, Rojas Estapé reconoce a las personas tóxicas con características como la negatividad, el egoísmo, la envidia y la victimización. Frecuentemente tienen comportamientos que recaen en la crítica, juzgan y buscan manipular a los demás para que actúen de la forma en que ellos esperan.

Una persona vitamina puede reconocerse en un mejor amigo. De hecho, es la forma en que más habitualmente se encuentran. Sin embargo, una persona poco frecuentada en nuestro entorno y no tan cercana también puede tener el rol de persona vitamina.

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