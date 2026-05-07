Retiran la denuncia por amenazas contra el estudiante de Psicología

Según explicó la auxiliar de fiscal Jimena Castro, el 9 de abril por la mañana una ayudante estudiantil de la cátedra de Introducción a la Psicología, al ver la publicación, realizó una captura de pantalla y alertó a la docente a cargo, quien a su vez notificó a la decana, Silvia López de Martín, sobre lo que estaba ocurriendo. Rápidamente, José Néstor Correa, director general administrativo de la facultad, denunció la situación ante la Policía.