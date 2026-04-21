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Detienen a un alumno de Psicología de la UNT: como se descubrió la amenaza y qué pasara con el estudiante

“Si pierdo el parcial, el docente pierde la vida” había escrito el estudiante unas horas antes. Momentos de tensión.

UNT. Un alumno de Psicología amenazó a una docente. UNT. Un alumno de Psicología amenazó a una docente.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 21 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Un alumno de Psicología de la UNT fue detenido en Tucumán tras amenazar de muerte a un docente si reprobaba un examen, generando alarma en toda la comunidad universitaria.
  • El hecho se viralizó por los mensajes intimidatorios del joven. Ante la gravedad, el gobernador Jaldo exigió la detención y expulsión inmediata de quienes cometan estos delitos.
  • Este caso impulsa un endurecimiento de las sanciones disciplinarias en la UNT y abre un debate sobre la seguridad y salud mental en los entornos de educación superior.
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