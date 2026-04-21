Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue detenido en las últimas horas, acusado de haber amenazado a un docente a través de las redes sociales. La investigación se inició a partir de una publicación realizada el pasado 9 de abril en Instagram, donde el joven, identificado como Marcelo Trejo, habría compartido una imagen en la que se observaba un arma de fuego dentro de una mochila, acompañada de un mensaje que decía: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”.