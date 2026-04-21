Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”
Resumen para apurados
- La policía detuvo a Marcelo Trejo, estudiante de Psicología de la UNT en Tucumán, tras amenazar de muerte a un docente en Instagram por haber reprobado un examen parcial.
- El joven publicó la foto de un arma en su mochila. Tras la denuncia de una alumna, la fiscalía ordenó un allanamiento donde se secuestró el teléfono usado para realizar el posteo.
- Trejo será imputado por amenazas agravadas y podría recibir prisión preventiva. El caso genera alerta en la UNT, que busca sentar un precedente contra la violencia institucional.
Un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue detenido en las últimas horas, acusado de haber amenazado a un docente a través de las redes sociales. La investigación se inició a partir de una publicación realizada el pasado 9 de abril en Instagram, donde el joven, identificado como Marcelo Trejo, habría compartido una imagen en la que se observaba un arma de fuego dentro de una mochila, acompañada de un mensaje que decía: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”.
Según se informó, la situación fue advertida por una compañera, quien capturó la imagen y la puso en conocimiento de las autoridades de la Facultad de Psicología. Tras la denuncia formal presentada por la institución, intervino personal especializado en delitos telemáticos de la Policía, que llevó adelante tareas de ciberpatrullaje para verificar la autenticidad de la cuenta y del contenido publicado.
Las pesquisas confirmaron la existencia del perfil y su vinculación con el estudiante, lo que derivó en la profundización de la investigación. En paralelo, desde la facultad informaron que el joven había rendido días antes un examen en el que resultó aplazado, un dato que incrementó la preocupación de las autoridades académicas ante la posibilidad de que la amenaza pudiera concretarse.
Con las pruebas reunidas, la Policía solicitó medidas judiciales ante la fiscalía. En una primera instancia, la Unidad Fiscal de Decisión Temprana rechazó el pedido de allanamiento y detención, pero posteriormente la causa fue remitida a la Unidad Fiscal Criminal, a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien ordenó avanzar con las medidas.
El procedimiento se concretó ayer por la tarde, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Allí se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para la publicación y se procedió a su aprehensión. El estudiante será acusado formalmente por el delito de amenazas y no se descarta que la Justicia disponga su prisión preventiva, en función de la gravedad del caso.
Fuentes judiciales indicaron que la exhibición de un arma de fuego en la publicación y el contexto en el que se produjo el mensaje constituyen agravantes que podrían influir en la calificación legal. Desde la UNT manifestaron su sorpresa ante el episodio y señalaron que no existen antecedentes recientes de situaciones similares dentro de la institución.