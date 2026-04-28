Estudiante de Psicología detenido en Tucumán: la página del meme dio su versión y cuestionó la investigación

Como resultado, se realizó un allanamiento y fue detenido Marcelo Trejo, un joven de 24 años que estudia en esa carrera. De acuerdo a fuentes judiciales, el estudiante no fue imputado como autor de la amenaza original, sino por el delito de intimidación pública, al haber difundido el contenido en su cuenta personal. Ese punto resulta clave para entender el encuadre de la causa, ya que la Justicia considera que la viralización del mensaje contribuyó a generar temor, más allá de su origen.