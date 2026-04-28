Secciones
Seguridad

Estudiante de Psicología detenido en Tucumán: la página del meme dio su versión y cuestionó la investigación

El joven de 24 años fue aprehendido tras compartir en redes una publicación con la frase “pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”. La Justicia lo imputó por difusión del mensaje

La Facultad de Psicología de la UNT, donde se originó la denuncia, y el comunicado de la página de Instagram La Facultad de Psicología de la UNT, donde se originó la denuncia, y el comunicado de la página de Instagram
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudiante de Psicología de 24 años fue detenido en Tucumán tras compartir un meme con una frase amenazante contra un profesor. La Justicia lo imputó por intimidación pública.
  • El contenido, que se originó en una página de humor colombiana, fue reposteado por el joven el 9 de abril. La cuenta aclaró que es una broma y cuestionó la falta de sustento judicial.
  • El caso abre un debate sobre los límites del humor en redes y la proporcionalidad de las penas. Se espera que la aclaración de la fuente original ayude a resolver la situación legal.
Resumen generado con IA

La causa que derivó en la detención de un estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La página de Instagram señalada como origen del contenido difundido publicó un comunicado en el que buscó aclarar su participación en el caso.

El hecho se desencadenó a partir de un meme compartido el 9 de abril, que incluía una frase considerada intimidante. “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”. La publicación fue interpretada como una amenaza contra un docente de la Facultad de Psicología, lo que dio lugar a una investigación judicial. 

Como resultado, se realizó un allanamiento y fue detenido Marcelo Trejo, un joven de 24 años que estudia en esa carrera. De acuerdo a fuentes judiciales, el estudiante no fue imputado como autor de la amenaza original, sino por el delito de intimidación pública, al haber difundido el contenido en su cuenta personal. Ese punto resulta clave para entender el encuadre de la causa, ya que la Justicia considera que la viralización del mensaje contribuyó a generar temor, más allá de su origen.

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

En este contexto, la página de humor universitario “tropelterapiauv”, señalada como fuente del meme, difundió un comunicado en el que buscó despegar al estudiante del contenido original. “El meme pertenece a una página de humor universitario de una facultad de Colombia. No es una publicación suya, no es real la foto”, señalaron.

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

Además, expresaron su preocupación por las consecuencias judiciales del caso y cuestionaron el procedimiento. “Hacemos un llamado también a las autoridades competentes para que las investigaciones tengan sustentos válidos, no puede ser que metan a alguien preso por repostear un meme en su story de Instagram”.

En el mismo mensaje, manifestaron su intención de colaborar con el joven involucrado. “Esperamos que el post pueda servir para ayudar al estudiante a resolver el caso o a limpiar su imagen también”. También enviaron un saludo a su entorno cercano y reconocieron que fueron contactados por la familia para realizar la aclaración pública.

Por último, la página pidió disculpas y aseguró que reforzará sus criterios de publicación. “Pedimos disculpas, seremos mucho más cuidadosos con nuestros posts”.

Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Psicología de la Universidad Nacional de TucumánViolenciaAmenazas de bomba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

La habilidad de los adolescentes de los 90 que hoy se perdió, según la psicología

La habilidad de los adolescentes de los 90 que hoy se perdió, según la psicología

Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
2

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
3

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
4

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos
5

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
4

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
5

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Más Noticias
Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Comentarios