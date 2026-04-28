Estudiante de Psicología detenido en Tucumán: la página del meme dio su versión y cuestionó la investigación

Resumen para apurados
- Un estudiante de Psicología de 24 años fue detenido en Tucumán tras compartir un meme con una frase amenazante contra un profesor. La Justicia lo imputó por intimidación pública.
- El contenido, que se originó en una página de humor colombiana, fue reposteado por el joven el 9 de abril. La cuenta aclaró que es una broma y cuestionó la falta de sustento judicial.
- El caso abre un debate sobre los límites del humor en redes y la proporcionalidad de las penas. Se espera que la aclaración de la fuente original ayude a resolver la situación legal.
La causa que derivó en la detención de un estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La página de Instagram señalada como origen del contenido difundido publicó un comunicado en el que buscó aclarar su participación en el caso.
El hecho se desencadenó a partir de un meme compartido el 9 de abril, que incluía una frase considerada intimidante. “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”. La publicación fue interpretada como una amenaza contra un docente de la Facultad de Psicología, lo que dio lugar a una investigación judicial.
Como resultado, se realizó un allanamiento y fue detenido Marcelo Trejo, un joven de 24 años que estudia en esa carrera. De acuerdo a fuentes judiciales, el estudiante no fue imputado como autor de la amenaza original, sino por el delito de intimidación pública, al haber difundido el contenido en su cuenta personal. Ese punto resulta clave para entender el encuadre de la causa, ya que la Justicia considera que la viralización del mensaje contribuyó a generar temor, más allá de su origen.
En este contexto, la página de humor universitario “tropelterapiauv”, señalada como fuente del meme, difundió un comunicado en el que buscó despegar al estudiante del contenido original. “El meme pertenece a una página de humor universitario de una facultad de Colombia. No es una publicación suya, no es real la foto”, señalaron.
Además, expresaron su preocupación por las consecuencias judiciales del caso y cuestionaron el procedimiento. “Hacemos un llamado también a las autoridades competentes para que las investigaciones tengan sustentos válidos, no puede ser que metan a alguien preso por repostear un meme en su story de Instagram”.
En el mismo mensaje, manifestaron su intención de colaborar con el joven involucrado. “Esperamos que el post pueda servir para ayudar al estudiante a resolver el caso o a limpiar su imagen también”. También enviaron un saludo a su entorno cercano y reconocieron que fueron contactados por la familia para realizar la aclaración pública.
Por último, la página pidió disculpas y aseguró que reforzará sus criterios de publicación. “Pedimos disculpas, seremos mucho más cuidadosos con nuestros posts”.