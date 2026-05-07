Adorni esquivó definiciones sobre la causa en su contra: "No puedo hablar para no obstruir el trabajo de la justicia"

Por último, se refirió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien este miércoles le sugirió que entregara su declaración jurada de bienes "de inmediato". En primer lugar, la definió como "una fenómena" y luego aclaró: "Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento, entonces me lo spoileó. Esta perfecto, no me lo tomé mal. Era algo que internamente lo sabíamos todos".