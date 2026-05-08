Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

Ese estado de atención lo hizo llegar hasta Ato. O con más precisión interactuó con la difusión que empezó a hacer en redes sociales su creador, Juan Cereigido. El video que registró la interacción se volvió viral, superó los 4 millones de reproducciones. Una de ellas, la hizo Pergolini, quien decidió invertir en la idea. “Fue el primero que apostó cuando Ato todavía era un experimento”, recuerda Juan en una nota en la versión web de La Voz del Interior.