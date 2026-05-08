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Juicio oral

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

Se esperará a que se conozcan los fundamentos del fallo para avanzar en los estamentos superiores.

El fiscal Sale durante la lectura del veredicto del caso Lebbos. El fiscal Sale durante la lectura del veredicto del caso Lebbos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Sale confirmó que apelará la absolución de César Soto en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, tras conocerse el reciente veredicto del tribunal oral.
  • La medida surge tras la absolución por beneficio de la duda. El Ministerio Público Fiscal aguarda los fundamentos técnicos del fallo para elevar el reclamo a instancias superiores.
  • Esta apelación busca revertir casi dos décadas de impunidad en el caso. El resultado en los estamentos superiores definirá el cierre jurídico de una causa emblemática en el país.
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