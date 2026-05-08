Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

El fiscal Sale durante la lectura del veredicto del caso Lebbos.
Resumen para apurados
- El fiscal Sale confirmó que apelará la absolución de César Soto en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, tras conocerse el reciente veredicto del tribunal oral.
- La medida surge tras la absolución por beneficio de la duda. El Ministerio Público Fiscal aguarda los fundamentos técnicos del fallo para elevar el reclamo a instancias superiores.
- Esta apelación busca revertir casi dos décadas de impunidad en el caso. El resultado en los estamentos superiores definirá el cierre jurídico de una causa emblemática en el país.
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