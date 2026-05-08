Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

EN UN FALLO. La Corte avaló la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo sobre la expropiación.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán declaró inconstitucional la expropiación de la escuela Gabriela Mistral por parte del municipio capitalino al avalar un fallo de cámara previo.
- La medida se tomó tras un conflicto legal con la cooperativa propietaria del inmueble. El máximo tribunal ratificó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo.
- Este fallo frena el avance municipal sobre la institución y sienta un precedente jurídico clave sobre la propiedad privada y los límites del poder público en la provincia.
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