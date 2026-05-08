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Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

La Corte Suprema provincial avaló un fallo que declara inconstitucional la medida aplicada sobre los inmuebles de una cooperativa.

EN UN FALLO. La Corte avaló la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo sobre la expropiación. EN UN FALLO. La Corte avaló la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo sobre la expropiación.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán declaró inconstitucional la expropiación de la escuela Gabriela Mistral por parte del municipio capitalino al avalar un fallo de cámara previo.
  • La medida se tomó tras un conflicto legal con la cooperativa propietaria del inmueble. El máximo tribunal ratificó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo.
  • Este fallo frena el avance municipal sobre la institución y sienta un precedente jurídico clave sobre la propiedad privada y los límites del poder público en la provincia.
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