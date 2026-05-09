El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

Resumen para apurados
- Angry Birds, Dragon Quest, FIFA y Silent Hill ingresarán al Salón de la Fama del Videojuego en Nueva York tras superar un proceso de selección por su impacto cultural global.
- Desde 2015, el museo The Strong elige títulos que marcaron hitos, como el éxito móvil de Rovio o la simulación deportiva de EA, basados en su longevidad e influencia en la industria.
- Esta distinción reafirma a los videojuegos como pilares de la cultura popular, capaces de trascender su medio original para convertirse en franquicias multimedia de alcance masivo.
Ingresar al Salón de la Fama Mundial del Videojuego (World Video Game Hall of Fame), ubicado en The Strong National Museum of Play en Nueva York, no es algo que decida una sola persona o una empresa. Es un proceso riguroso, de él es que en 2026 se incorporarán cuatro entretenimientos. Angry Birds, Dragon Quest, FIFA International Soccer y Silent Hill son los que ingresaron.
El caso de Angry Birds es especialmente significativo en el contexto del gaming móvil. Lanzado en 2009 por la empresa finlandesa Rovio, el juego fue uno de los primeros en demostrar que los celulares sirven también para jugar. A veces lo más sencillo es lo más adictivo para los gamers y es lo que genera lanzar pájaros contra estructuras de cerdos verdes, como se hace en Angry Birds; eso conquistó a cientos de millones de jugadores en todo el mundo. Al mismo tiempo abrió la puerta a toda una generación de desarrolladores independientes que encontraron en los dispositivos móviles su principal campo de acción.
Por su parte, FIFA International Soccer, lanzado por EA Sports en 1993, estableció los estándares del género de las simulaciones de fútbol en consolas modernas. El más clásico de los “Juegos de rol por turnos”, Dragon Quest, finalmente logró su lugar, mientras que Silent Hill se ganó el ingreso por ser el juego que elevó el terror psicológico a un nivel artístico.
Curiosidad
Es una confusión muy común: suele pensarse que los videojuegos tienen origen en las películas. Pero funciona al revés. Precisamente los que ingresan en 2026, ninguno nació en el cine o en otro medio. Su éxito fue tan grande que luego pasaron a ser una película, juguete o formar parte de la cultura general.
Dragon Quest, con origen en 1986, fue todo un éxito. En Japón es tan masivo que existe la leyenda urbana de que el gobierno tuvo que prohibir lanzar los juegos en días laborales porque todo el país faltaba al trabajo para ir a comprarlos. Silent Hill llegó al mundo en 1999 como videojuego, en 2006 y 2012 movilizó a Hollywood para ponerlo en la gran pantalla
Angry Birds salió en 2009 para iPhone y fue un éxito tan colosal que en 2016 sacaron la primera película. El cine fue una consecuencia de su éxito en los celulares.
Si bien el deporte existe desde hace siglos, los videojuegos FIFA comenzaron en 1993. FIFA International Soccer entró al Salón de la Fama no por inventar el fútbol, sino por ser el estándar de cómo se trasladan las licencias deportivas reales al mundo digital con una vigencia de más de 30 años.
Un poco de historia
La selección se hace desde 2015. Los primeros en entrar fueron leyendas indiscutibles: Pong, Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros., DOOM y World of Warcraft. Si bien la nostalgia pesa, juegos más modernos como The Last of Us o Minecraft ya han logrado su lugar debido a su impacto cultural inmediato.
Cualquier persona en el mundo puede nominar un juego a través del sitio web oficial de The Strong. No importa si es un juego de consola, PC, arcade o móvil. Para que un juego pase de ser una simple sugerencia a un finalista, debe cumplir con cuatro requerimientos: estatus de ícono, longevidad de varios años, éxito a nivel internacional y, principalmente, el juego debe haber ejercido una influencia significativa en el diseño de otros juegos, en otras formas de entretenimiento o en la cultura popular en general.
El público también participa. Los juegos que reciben más votos en la encuesta online de los fans se agrupan en una "boleta de los fanáticos", que cuenta como un voto adicional en la decisión oficial.