El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

El caso de Angry Birds es especialmente significativo en el contexto del gaming móvil. Lanzado en 2009 por la empresa finlandesa Rovio, el juego fue uno de los primeros en demostrar que los celulares sirven también para jugar. A veces lo más sencillo es lo más adictivo para los gamers y es lo que genera lanzar pájaros contra estructuras de cerdos verdes, como se hace en Angry Birds; eso conquistó a cientos de millones de jugadores en todo el mundo. Al mismo tiempo abrió la puerta a toda una generación de desarrolladores independientes que encontraron en los dispositivos móviles su principal campo de acción.