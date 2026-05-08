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A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

El torneo más grande de la historia tendrá fútbol durante casi toda la jornada. Cuáles serán las franjas más cargadas, qué días concentrarán más partidos y cómo empezará a modificarse la agenda cotidiana de millones de personas.

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La FIFA definió que el Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá tendrá partidos durante casi todo el día, convirtiéndose en el torneo con mayor oferta horaria de la historia.
  • La organización distribuirá los encuentros en franjas extendidas para cubrir la magnitud del evento. Esto obligará a millones de hinchas a adaptar sus agendas cotidianas.
  • El formato expandido busca maximizar la audiencia global y el impacto comercial. La expectativa crece en Argentina por la defensa del título de la mano de Messi y Scaloni.
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