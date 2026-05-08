A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA definió que el Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá tendrá partidos durante casi todo el día, convirtiéndose en el torneo con mayor oferta horaria de la historia.
- La organización distribuirá los encuentros en franjas extendidas para cubrir la magnitud del evento. Esto obligará a millones de hinchas a adaptar sus agendas cotidianas.
- El formato expandido busca maximizar la audiencia global y el impacto comercial. La expectativa crece en Argentina por la defensa del título de la mano de Messi y Scaloni.
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