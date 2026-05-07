Murió la madre de Mario Pergolini: así la había recordado el conductor en su último programa

Resumen para apurados
- Mario Pergolini suspendió las grabaciones de su programa tras la muerte de su madre, Beatriz, ocurrida este jueves, horas después de haberla recordado al aire en Eltrece.
- El conductor había relatado anécdotas sobre su madre el miércoles, mencionando su salud y cómo usó inteligencia artificial para asistirla en su hogar tras perder la visión.
- El fallecimiento genera impacto en el mundo del espectáculo y marca un parate indefinido en el ciclo 'Otro día perdido', mientras Pergolini afronta su duelo personal.
Beatriz, la madre de Mario Pergolini, falleció este jueves y el conductor suspendió las grabaciones del programa Otro día perdido, en Eltrece. La noticia se conoció apenas horas después de que el propio Pergolini la recordara públicamente durante la emisión del miércoles, en un tono íntimo, reflexivo y también humorístico.
Sin imaginar el desenlace que ocurriría poco después, el conductor compartió al aire una anécdota vinculada a uno de los consejos que más recordaba de su madre.
“Está la frase de las madres que siempre dicen que tenés que cambiarte los calzoncillos para que el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo ensangrentado y te falte un ojo”, comentó entre risas durante el programa.
Pergolini contó que actualmente pasaba mucho tiempo en una clínica, aunque aclaró que no era por motivos personales. En ese contexto, relató una situación que le hizo recordar inmediatamente aquella advertencia materna.
“En los primeros días estuve en emergencias y vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije: ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”, agregó, provocando carcajadas en el estudio.
A lo largo de su ciclo, Pergolini había mencionado en distintas oportunidades a su madre, a quien llamaba Betty. Una de las anécdotas más recordadas ocurrió el año pasado, cuando el periodista Eduardo Feinmann fue invitado al programa.
Allí, el conductor reveló el fanatismo que su madre tenía por él y explicó que evitaba llamarla cuando Feinmann estaba al aire. “Nunca la llamo por teléfono cuando vos estás en la televisión porque me dice: ‘Estoy viendo a Feinmann’”, contó Mario.
“Te das cuenta que tu vieja es inteligente”, respondió el conductor de A24, mientras Pergolini coincidía entre risas. “Mi mamá es inteligente, es cierto. Pero además como tiene un fanatismo, ella está pensando: ‘Él dice lo que yo digo’”, añadió.
La conversación siguió con bromas sobre la admiración de Betty por Feinmann e incluso el periodista le envió un saludo especial. Pergolini aseguró entonces que su madre iba a compartir orgullosa ese momento con sus amigas y bromeó: “Va a estar insoportable”.
En otra emisión, durante una charla con Julieta Díaz y Pilar Gamboa, protagonistas de la obra Las hijas, Pergolini también habló sobre el vínculo que mantuvo con su madre y cómo su mirada sobre ella fue cambiando con el paso de los años.
“Siempre pensé que la tenía todo el tiempo encima, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: ‘La verdad, esta tipa me dejó volar un montón’. Me sentí prisionero estúpido, porque la verdad que no fui’”, reflexionó.
El empresario también había contado en distintas entrevistas cómo ayudó a su madre en los últimos años de vida, luego de que ella quedara ciega. Para mejorarle la rutina cotidiana, desarrolló un sistema basado en inteligencia artificial dentro de su casa.
“Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz”, había explicado sobre la tecnología que, según decía, le facilitó la vida a Betty en esa etapa.