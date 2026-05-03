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Julián Weich anunció el cierre de su empresa luego de 16 años: "No funciona"

El conductor sorprendió al contar que "Conciencia" dejará de funcionar a raíz de la crisis económica en el país.

Julián Weich anunció el cierre de su empresa luego de 16 años: No funciona
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julián Weich anunció el cierre de su empresa social 'Conciencia' en Argentina tras 16 años, debido a que la crisis económica y la caída del consumo impiden generar excedentes.
  • La firma comercializaba productos básicos y donaba el 50% de sus ganancias a ONGs. El conductor explicó que la falta de rentabilidad actual imposibilita sostener su fin solidario.
  • El cese de actividades refleja el impacto de la recesión en modelos de negocio con impacto social, evidenciando la dificultad de mantener proyectos de ayuda en el contexto actual.
Resumen generado con IA

Julián Weich anunció el cierre de su empresa luego de 16 años y explicó los motivos.

Invitado a La noche de Mirtha (El Trece), el conductor contó que, a raíz de la crisis económica en Argentina, próximamente cerrará las puertas de Conciencia.

¿Qué pasó con la empresa de Julián Weich?

Cabe recordar que Julián Weich fundó su negocio con un fin solidario: donar el el 50% de los ingresos entre 4 ONG'S. Pese a que ofrece productos de primera necesidad, lo recaudado no le alcanza para repartirlo en las organizaciones.

"Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca", comentó al pasar mientras en la mesa debatían sobre el consumo. Cuando Juana Viale le pidió explayarse en el tema, el presentador explicó: "No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar".

"Porque se acabó el consumo. O sea, el consumo no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo", añadió.

"Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y que no dono. Ya está", manifestó.

"No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad", afirmó Julián Weich.

"Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender", expuso con angustia.

"Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar", concluyó Julián Weich.

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