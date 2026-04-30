Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: ¿cómo se conocieron?

Resumen para apurados
- La periodista Sandra Borghi oficializó su relación con el empresario turístico Pablo Rodríguez tras seis meses de noviazgo y luego de su separación previa de Fernando Casanello.
- La pareja se conoció por una amiga común y comenzó su vínculo tras coincidir en sus separaciones. Actualmente comparten proyectos laborales y viajes a destinos como Punta Cana.
- Este anuncio marca una nueva etapa personal para Borghi tras 14 años en pareja. La consolidación del romance proyecta una agenda de viajes internacionales e integración familiar.
La periodista Sandra Borghi decidió darse una nueva oportunidad en el amor y la semana pasada blanqueó públicamente a su nueva pareja, iniciando así una nueva etapa personal tras su separación de Fernando Casanello, con quien compartió 14 años de relación.
Hoy, Borghi vive un presente diferente junto a Pablo Rodríguez, empresario del sector turístico, con quien ya comparte viajes y proyectos. Fue la propia periodista quien, tras un viaje romántico a Punta Cana, habló abiertamente sobre la relación y lo presentó en sociedad.
“No es el primer viaje que hicimos juntos. Ya venimos viajando desde diciembre. Pablo viaja mucho y a mí me agarra en un momento laboral de mucha independencia, con lo cual lo puedo manejar. Así que ya estuvimos en Cancún, en Buzios, en Punta del Este, bueno… en varios lugares”, contó sobre el vínculo que mantienen desde hace seis meses.
Sobre la reciente escapada, explicó que tuvo también un componente laboral: “Este fue un viaje, en realidad, laboral de Pablo, porque todos los años él va a las ferias de turismo en el mundo, y este una de las primeras ferias turísticas que se da en Punta Cana. Desde el momento en el que decidió ir me dijo de acompañarlo”.
La historia de amor
La historia entre ambos, sin embargo, tiene un origen previo. Según relató, se conocieron gracias a una amiga en común, Soledad Lladó. “Nos conocimos a través de una amiga en común, Soledad Lladó. Ella trabaja con Pablo y es mi mejor amiga, con lo cual ella me lo presentó hace unos años atrás".
"Nosotros nos veíamos en eventos laborales, en donde yo iba convocada por la empresa de mi de mi amiga, que hacía algún evento, y después él iba también estaba presente en carácter de empresario turístico y demás. En ese momento cada uno estaba en su historia, con su familia. Por supuesto, a mí me gustó, pero no… nunca avanzamos en nada y nunca pasó nada más que comentarle a mi amiga esto de ‘qué lindo, interesante, elegante y qué personalidad tiene’. Me llamó la atención. Él es muy elegante. Me había gustado, y nada más”, recordó en diálogo con Revista Gente.
Con el paso del tiempo, la situación sentimental de ambos cambió y el vínculo tomó otro rumbo, con una coincidencia llamativa: ambos se separaron de sus anteriores parejas el mismo día. “Se dio la casualidad. No lo supimos, nos enteramos varios meses después. Nos separamos y pasaron como cinco o seis meses, y si bien los dos sabíamos que estábamos separados y mi amiga le dijo, él siempre fue muy cauteloso porque consideraba que por ahí no era el tiempo", aseguró Borghi.
La relación avanzó y tuvo incluso un pedido formal de noviazgo cargado de romanticismo. “Sí, fue otra noche durante un fin de semana en donde me invitó a otro lugar y me fue haciendo una propuesta de noviazgo por pasos. En el primer paso abría la puerta y encontraba así como una copa de cerezas con hielo. El segundo paso eran las copitas de champán. El tercer paso, era un corazón de coral en una cajita hermosa que él mismo había tallado. Y, el último, tenía una carta con la pregunta: ‘¿Querés ser mi novia?’ y acompañada por un mapa del mundo para elegir nuestro próximo destino. Era como una carrera de obstáculos. Ya veníamos jugando un poco con eso porque no nos podíamos separar; él es un romántico y se encargó de que todo sea "de película"”.
"Le presenté a mis hijos de manera muy natural porque ellos lo conocieron antes de que seamos novios", sentenció.