Ordenan la detención de Felipe Pettinato por estafas: cumplirá arresto domiciliario

La medida establece que deberá cumplir el arresto domiciliario en un departamento ubicado en la calle Moldes al 1500, en el barrio porteño de Belgrano, consignó Infobae. Sin embargo, podrá salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.