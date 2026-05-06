Ordenan la detención de Felipe Pettinato por estafas: cumplirá arresto domiciliario
Fue procesado por 27 hechos de estafa y 28 de falsificación de documentos. Deberá permanecer en un departamento de Belgrano, con monitoreo electrónico y autorización limitada para continuar su tratamiento por consumo de drogas.
Resumen para apurados
- El juez Javier Sánchez Sarmiento ordenó la detención domiciliaria de Felipe Pettinato en CABA por 27 hechos de estafa y 28 de falsificación de documentos privados.
- Pettinato cumplirá el arresto en Belgrano con monitoreo electrónico. Fue condenado previamente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo y sigue en tratamiento de rehabilitación.
- La justicia impuso un embargo de $1.500.000 y prohibición de salida del país. El incumplimiento de las condiciones podría agravar su situación procesal en el corto plazo.
La Justicia ordenó la detención de Felipe Pettinato en el marco de una causa por estafas que se tramita en los tribunales nacionales. El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mantuvo la prohibición de salida del país y fijó un embargo sobre sus bienes.
Según la resolución judicial, Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados. El magistrado lo consideró autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en las maniobras de falsificación, en un concurso ideal de delitos.
La medida establece que deberá cumplir el arresto domiciliario en un departamento ubicado en la calle Moldes al 1500, en el barrio porteño de Belgrano, consignó Infobae. Sin embargo, podrá salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.
Ese mismo tribunal lo había condenado el pasado 20 de abril a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo.
El arresto domiciliario será controlado mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. En la resolución también se advirtió que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.
En paralelo, el juez resolvió mantener la prohibición de salida del país y ordenó trabar un embargo sobre los bienes y el dinero del imputado hasta cubrir la suma de $1.500.000.
La decisión fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa de Pettinato y a la parte querellante, en el marco de una causa que suma nuevos capítulos a la situación judicial del músico.