El particular pedido de Falcioni que cambió la rutina del plantel de Atlético Tucumán

El sonido de los tapones contra el cemento del complejo Ojo de Agua ya no marca el final de la jornada para los jugadores de Atlético Tucumán. Desde ayer, el ritual cambió. La tensión acumulada por un torneo Apertura áspero desde los puntos y el rigor de la competencia dieron luz a una nueva etapa sin fútbol, pero mucho más distendida. El nuevo clima se materializa en un pedido expreso de Julio César Falcioni: a partir de ayer, el plantel profesional inauguró la modalidad de almuerzos obligatorios en el predio, una medida que trasciende lo gastronómico para convertirse en un pilar de su gestión: la construcción de identidad grupal a través de la convivencia.