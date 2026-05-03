El 1x1 de Atlético Tucumán tras el histórico 1-0 sobre River en el Monumental

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 1-0 a River Plate en el Monumental con gol de Tesuri, logrando un triunfo histórico para superar su mal momento en el torneo y romper rachas negativas.
- El equipo basó su éxito en un orden táctico impecable, destacando las actuaciones de Clever Ferreira en defensa y la eficacia de Franco Nicola en la jugada del contraataque clave.
- Esta victoria revitaliza el nivel individual del plantel tras el bajo rendimiento previo. El resultado posiciona al equipo con mayor confianza para enfrentar los próximos desafíos.
Atlético Tucumán logró superar el mal trago del Apertura con una gran victoria sobre River en el Monumental, donde varios jugadores levantaron considerablemente su nivel. Conocé los puntajes de cada uno en el histórico 1-0 sobre el "Millonario".
Luis Ingolotti (6)
Tuvo un partido correcto, mostrándose hábil para desactivar acciones de peligro y conservar el cero. Cometió un error en una salida durante el primer tiempo que pudo costar caro, pero no pasó del susto.
Maximiliano Villa (6)
El uruguayo completó su partido más sólido de los últimos tiempos. No sufrió por su zona y contuvo bien a Acuña y Subiabre. Además, participó en la jugada que terminó en el gol de la victoria.
Clever Ferreira (8)
La figura del partido. Se mostró impasable en los duelos, prácticamente no perdió en la marca y despejó todo lo que cayó al área. Fue el líder de una defensa que volvió a terminar con la valla invicta.
Gastón Suso (6)
Firme en la marca hasta que se retiró en el complemento por un golpe en la rodilla. Desactivó varios centros y no tuvo sobresaltos a la hora de salir jugando.
Ignacio Galván (7)
El lateral se afirma como uno de los puntos altos del equipo. A sus acostumbradas trepadas le sumó compromiso defensivo: sufrió muy poco por su costado y sostuvo sin problemas a Bustos y Quintero.
Renzo Tesuri (8)
Partido completísimo del volante, que volvió a ser una de las cartas clave del equipo. Anuló a Acuña, se sacrificó con un despliegue enorme en la mitad de la cancha y pisó el área rival para convertir el gol histórico.
Leonel Vega (6)
Actuación más que cumplidora como “5” de contención, logrando anular el juego interno del “Millonario”. Recuperó y distribuyó con criterio, aunque la amonestación en el primer tiempo lo condicionó para el resto del encuentro.
Lautaro Godoy (7)
Gran despliegue del volante interno. Se sacrificó sin la pelota para contener a los mediocampistas rivales y, con el balón en los pies, fue el encargado de romper líneas con gambetas y pases punzantes.
Franco Nicola (7)
Al sacrificio habitual en la marca le agregó un gran rendimiento ofensivo. Fue la lanza del equipo en cada contragolpe y de sus pies nació el gol: una maniobra magistral sobre Pezzella que terminó en el centro pasado para el 1-0.
Nicolás Laméndola (6)
Comenzó algo impreciso pero se acomodó con el correr de los minutos. Con más responsabilidades defensivas que de costumbre, se las ingenió para generar peligro, como el pase en profundidad que dejó a Díaz de cara al segundo.
Leandro Díaz (6)
Le tocó una tarea dura y solitaria contra los centrales locales, pero se las ingenió para ganar pelotas y generar espacios. Tuvo una chance clara para estirar la ventaja que el arquero Beltrán le ahogó sobre el final del primer tiempo.
Luciano Vallejo (-)
Ingresó a los 68’ en lugar del lesionado Suso para ocupar un puesto en la zaga central. Cumplió sin sobresaltos.
Gabriel Compagnucci (-)
Entró por Tesuri a los 80’ para refrescar la banda y contener las subidas de Acuña en el tramo final.
Kevin Ortiz (-)
Ingresó en tiempo suplementario en lugar de Laméndola para reforzar la zona media. Jugó pocos minutos.
Manuel Brondo (-)
Entró por Díaz en tiempo de adición para aguantar la pelota y enfriar el cierre del partido.