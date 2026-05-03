Falcioni tras la victoria sobre River: “Los jugadores se merecen una felicitación, hicieron un gran partido”

Tras el 1-0 de Atlético Tucumán sobre River, Julio César Falcioni destacó la entrega de sus dirigidos. “Los jugadores se merecen una felicitación, hicieron un gran partido ante un rival de mucho respeto”. aseguró.
El DT valoró el orden como clave para superar la racha de visitante. “El equipo tuvo respaldo permanente para no dejarse penetrar; estuvimos correctos en el posicionamiento y la marca”, dijo.
Sobre el peso del triunfo en Núñez, el “Emperador” fue claro: “Es un logro conseguido por los jugadores. Uno analiza y estudia por dónde engañar al rival, pero ellos son los que escriben la historia”.
De cara al futuro, Falcioni reafirmó su compromiso. “Nadie puso en duda mi continuidad, salvo quienes hablan cuando no se gana. Yo estoy perfecto de salud. Hay que seguir trabajando para no sufrir con la tabla de promedios y pensar más allá. Este triunfo sirve como convencimiento de que vamos por buen camino”, cerró.