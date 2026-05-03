Falcioni tras la victoria sobre River: “Los jugadores se merecen una felicitación, hicieron un gran partido”

De cara al futuro, Falcioni reafirmó su compromiso. “Nadie puso en duda mi continuidad, salvo quienes hablan cuando no se gana. Yo estoy perfecto de salud. Hay que seguir trabajando para no sufrir con la tabla de promedios y pensar más allá. Este triunfo sirve como convencimiento de que vamos por buen camino”, cerró.