Atlético Tucumán cayó con Banfield y se aleja de la cima en Reserva

Banfield fue más efectivo y contó con una gran actuación de su arquero, Agustín Cañete, figura del encuentro, quien respondió con seguridad cada vez que el "Decano" generó peligro. El marcador se abrió a los 42 minutos del primer tiempo con gol de Isaías Gutiérrez para la visita. En el complemento, Jeremías Acosta Bobadilla amplió la ventaja a los 10 minutos, aprovechando otra desatención defensiva. Atlético reaccionó sobre el final y logró descontar a los 36 minutos mediante Luis Bertulo, pero no le alcanzó para evitar la derrota.