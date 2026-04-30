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Atlético Tucumán cayó con Banfield y se aleja de la cima en Reserva

El "Decano" pagó caro sus desatenciones defensivas, cayó 2-1 en San Jorge y apenas sumó dos puntos de los últimos 12 en juego.

PERDIÓ EL RUMBO. Atlético Tucumán comenzó el Torneo Proyección a fuerza de buenos resultados, pero en los últimos duelos bajó el nivel y ahora empieza a alejarse de los primeros puestos. PERDIÓ EL RUMBO. Atlético Tucumán comenzó el Torneo Proyección a fuerza de buenos resultados, pero en los últimos duelos bajó el nivel y ahora empieza a alejarse de los primeros puestos. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán cayó 2-1 ante Banfield en San Jorge por la fecha 10 del Torneo Proyección, alejándose de los primeros puestos tras errores defensivos determinantes.
  • El equipo de Ramiro González sumó solo dos de los últimos 12 puntos en juego. Los goles de la visita llegaron por fallas en el fondo, pese al descuento final de Luis Bertulo.
  • El Decano se ubica noveno con 15 unidades. Aunque bajó su rendimiento, permanece a solo dos puntos de la zona de clasificación en una tabla de posiciones muy ajustada.
Resumen generado con IA

La Reserva de Atlético Tucumán volvió a tropezar y dejó pasar una buena oportunidad al caer 2-1 frente a Banfield, en el marco de la décima fecha del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González no logró sostener su juego y pagó caro los errores defensivos, especialmente en el primer tiempo. 

El ataque del local -que jugó en la sede de San Jorge- tuvo una tarde complicada, al malograr algunas situaciones claras de gol que podrían haber cambiado el rumbo del partido. En el fondo algunas desatenciones terminaron siendo determinantes: los dos goles de Banfield llegaron tras errores defensivos, incluyendo una falla del arquero Enrique Maza Díaz en la apertura del marcador. Además, el presente preocupa: Atlético apenas sumó dos punto de los últimos 12 en juego, reflejando un bajón en su rendimiento tras un gran comienzo de año.

Banfield fue más efectivo y contó con una gran actuación de su arquero, Agustín Cañete, figura del encuentro, quien respondió con seguridad cada vez que el "Decano" generó peligro. El marcador se abrió a los 42 minutos del primer tiempo con gol de Isaías Gutiérrez para la visita. En el complemento, Jeremías Acosta Bobadilla amplió la ventaja a los 10 minutos, aprovechando otra desatención defensiva. Atlético reaccionó sobre el final y logró descontar a los 36 minutos mediante Luis Bertulo, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, el conjunto de 25 de Mayo quedó en la novena posición con 15 puntos en 11 partidos, producto de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, con una diferencia de gol de 13 a favor y 13 en contra. Pese a la caída, se mantiene a sólo dos puntos de los puestos de clasificación, en una tabla muy pareja del segundo al décimo lugar. 

Vélez Sarsfield lidera con 28 unidades, seguido por Rosario Central y Racing Club con 19, mientras que River Plate y San Lorenzo cierran la zona de clasificación con 17 puntos. Banfield, por su parte, alcanzó también las 15 unidades y se ubica décimo, mostrando una mejora en sus últimas presentaciones.

Atlético formó con Enrique Maza Díaz; Ramiro González, Juan Pablo Posse, Facundo Ovalles y Santiago Cortes Albornoz; Facundo Pimienta, Mauro Carrizo, Ezequiel Godoy y Martín Ortega; Lucas Videla y Carlos Abeldaño. Luego ingresaron Uriel Funes, Germaín Vallejo, Luis Bertulo, Ian Machena y Rodrigo Granillo

Síntesis

Goles: PT 42' Isaías Gutiérrez (B). ST 10' Jeremías Acosta Bobadilla (B), 36' Luis Bertulo (A).

Cambios: 24' Uriel Funes por Ramiro González (A); 67' Germaín Vallejo por Mauro Carrizo (A) y Luis Bertulo por Lucas Videla (A); 70' Torroca por Juan Beltrán (B); 78' Rea por Acosta Bobadilla (B) y Palma por Isaías Gutiérrez (B); 80' Machena por Martín Ortega (A) y Granillo por Facundo Pimienta (A); 89' Zárate por Caetano Santana Sena (B).

Cancha: San Jorge (Atlético local).

Árbitro: Fabricio de la Cruz.

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