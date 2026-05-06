Ignacio Galván finaliza su vínculo con Atlético Tucumán y la dirigencia define su futuro

El torneo Apertura 2026 bajó su persiana para Atlético Tucumán, pero en las oficinas de 25 de Mayo y Chile no hay lugar para el descanso. El “Decano” se encuentra en un limbo competitivo: mientras el plantel mantiene el ritmo de entrenamiento a la espera de que finalicen los playoffs y se defina la fecha del cruce ante Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, la dirigencia y el cuerpo técnico de Julio César Falcioni ya diagraman el complejo tablero del mercado de pases.