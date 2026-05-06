Ignacio Galván finaliza su vínculo con Atlético Tucumán y la dirigencia define su futuro

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán define el futuro de Ignacio Galván, cuyo contrato vence el 30 de junio. El lateral es clave para Falcioni ante el próximo duelo de Copa Argentina frente a Talleres.
- Galván llegó a préstamo en 2025 y se consolidó como titular por la lesión de Juan Infante. El club no pagaría la opción de compra de USD 1 millón fijada por Racing por su pase.
- La partida del defensor obligaría al Decano a buscar refuerzos urgentes, dada la falta de variantes naturales en el puesto y la incertidumbre física de los suplentes actuales.
El torneo Apertura 2026 bajó su persiana para Atlético Tucumán, pero en las oficinas de 25 de Mayo y Chile no hay lugar para el descanso. El “Decano” se encuentra en un limbo competitivo: mientras el plantel mantiene el ritmo de entrenamiento a la espera de que finalicen los playoffs y se defina la fecha del cruce ante Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, la dirigencia y el cuerpo técnico de Julio César Falcioni ya diagraman el complejo tablero del mercado de pases.
En ese sentido, en una estructura defensiva que ya sufrió la baja sensible de Gastón Suso por lo que resta de la temporada, una nueva urgencia se instaló en la agenda de prioridades. Tiene que ver con la situación contractual de Ignacio Galván, quien finaliza su vínculo con la institución el próximo 30 de junio.
Los detalles
El pase del defensor pertenece a Racing y el panorama luce complejo desde la ingeniería económica. Según pudo averiguar LA GACETA con fuentes allegadas a la “Academia”, el entorno del jugador estaría al tanto de que Atlético no invertirá en ejercer la opción de compra, estipulada en un USD 1 millón por el 50% del pase.
Además, la fuente consultada aclaró que cuando Galván arribó en junio de 2025, existía un acuerdo de palabra por un préstamo de 18 meses. Sin embargo, al momento de la firma se modificaron algunas cláusulas; entre ellas, la extensión del préstamo.
Por otro lado, desde el entorno del “Decano” piden cautela. Un vocero de la CD confirmó que el contrato vence el próximo mes, aunque no aclararon montos referidos a la opción de compra por el pase, ni aseguró cuál será la postura del club en torno a la continuidad del jugador. Simplemente aclararon que hay cierto interés en que el jugador siga ligado a la institución, aunque aún deben resolverse los próximos pasos a seguir.
Un balance necesario
Para tomar una decisión final, el cuerpo técnico analiza minuciosamente el rendimiento que Galván tuvo con la camiseta celeste y blanca. Su historia comenzó hace un año como una pieza alternativa, pero las lesiones recurrentes en el puesto lo obligaron a tomar un protagonismo que no soltó más.
Hasta el momento, el lateral disputó 22 partidos en el club, anotando un gol en la victoria 2-0 sobre Platense durante el Clausura. Aunque en sus inicios dejaba dudas sobre su estado físico (ya que habitualmente era reemplazado antes de los 70 minutos de juego), este año bajo la conducción de Hugo Colace primero, y luego con Falcioni, dio un salto de calidad importante: empezó a completar los 90 minutos con regularidad, mostró mayor influencia en ataque y se acomodó en el aspecto defensivo.
Incógnita en el puesto
La urgencia de la dirigencia por definir este tema nace también de las escasas opciones que presenta el plantel para cubrir el sector izquierdo. La gran incógnita que condiciona el mercado de pases es el estado físico de Juan Infante.
El ex Platense es, por jerarquía e inversión, el dueño natural del puesto. Sin embargo, tras su rotura de ligamentos en 2025 nunca pareció recuperar la plenitud que le dio garantías al equipo. Si Infante no garantiza ritmo de competencia, la salida de Galván dejaría un hueco difícil de llenar con lo que hay hoy en el complejo Ojo de Agua.
Las otras alternativas parecen ser mucho menos concretas, ya que Luciano Vallejo ha dejado más dudas que respuestas cuando le tocó improvisar en esa zona, mientras que Maximiliano Villa ya está asentado como lateral por derecha y el juvenil Ramiro Paunero todavía no logró consolidarse en la rotación de Primera.
De esta manera, el club deberá decidir en los próximos días qué esfuerzo económico está dispuesto a realizar para retener a su lateral izquierdo titular de cara a la segunda mitad del año.