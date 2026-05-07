Pelo rosa, trap y redes sociales: Oreste Focaccia, el golfista que revoluciona el Abierto del Norte

Oreste Focaccia se aleja del hoyo 9 tras completar su recorrido en la segunda vuelta del Abierto del Norte. Se dirige a la zona de cómputos para firmar la tarjeta con una mezcla de sensaciones que se le nota en el rostro, pero que no llega a borrarle la sonrisa. El miércoles fue brillante: con 67 golpes (-4), se ubicó tercero y alimentó las expectativas. Sin embargo, el jueves en Alpa Sumaj presentó un escenario distinto. La lluvia y el viento de la mañana no perdonaron, y el golfista de la cabellera mitad rosa y mitad plateada terminó la jornada con +5 y la calculadora en la mano, aunque con la fe intacta.