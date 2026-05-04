Abierto del Norte 2026: todo listo para el torneo más importante del golf en Tucumán

El lanzamiento contará con la presencia de Mariano Malmierca, presidente del club; César Monasterio, titular del Tour de Profesionales; y Mateo Pulcini, recientemente llegado de competir en el Masters. También acompañarán autoridades de la Asociación Argentina de Golf, en la antesala de un certamen que vuelve a poner a Tucumán en el centro del calendario nacional.