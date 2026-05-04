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Abierto del Norte 2026: todo listo para el torneo más importante del golf en Tucumán

El Jockey Club presentará la 59° edición, que se jugará del 6 al 9 de mayo con profesionales y amateurs de todo el país.

ÚLTIMO CAMPEÓN. Augusto Núñez se consagró en 2025 como el mejor de la edición 58 del Abierto del Norte. ÚLTIMO CAMPEÓN. Augusto Núñez se consagró en 2025 como el mejor de la edición 58 del Abierto del Norte.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Jockey Club de Tucumán presenta hoy la 59° edición del Abierto del Norte, que se disputará del 6 al 9 de mayo en Alpa Sumaj con destacados golfistas profesionales y aficionados.
  • El certamen se jugará bajo la modalidad 72 hoyos medal play. Sigue al éxito de 2025, cuando el tucumano Augusto Núñez logró el título en una edición de gran relevancia local.
  • El torneo consolida a Tucumán como referente del golf nacional y otorga puntos para el ranking de aficionados, proyectando nuevos talentos hacia el circuito profesional.
Resumen generado con IA

El Jockey Club de Tucumán presentará hoy una nueva edición de uno de los torneos más tradicionales del país. Desde las 19, en la sede de Alpa Sumaj, se realizará la conferencia oficial del 59° Abierto del Norte, con la participación de dirigentes, referentes del golf y jugadores destacados.

El lanzamiento contará con la presencia de Mariano Malmierca, presidente del club; César Monasterio, titular del Tour de Profesionales; y Mateo Pulcini, recientemente llegado de competir en el Masters. También acompañarán autoridades de la Asociación Argentina de Golf, en la antesala de un certamen que vuelve a poner a Tucumán en el centro del calendario nacional.

El torneo se disputará del miércoles 6 al sábado 9 de mayo en la cancha vieja de Alpa Sumaj, bajo la modalidad de 72 hoyos medal play, sin ventaja, con participación de profesionales y aficionados scratch. Como es habitual, será válido para el Ranking Argentino de Aficionados y contará con un corte clasificatorio tras las primeras dos rondas.

El recuerdo de la edición 2025 del tradicional certamen 

La edición 2025 dejó una fuerte impronta local. Augusto Núñez se consagró campeón gracias a un score de 19 bajo el par, superando de esa manera a Franco Romero y a Andrés Gallegos, y logrando su segundo título en el certamen. Entre los aficionados, en tanto, el tucumano Mariano Malmierca se quedó con la Copa San Pablo con 279 golpes (-5).

El Abierto del Norte volverá a reunir a figuras del circuito en una cita que combina tradición, competencia y proyección nacional.

Temas César MonasterioYerba BuenaJockey Club de TucumánAlpa SumajAugusto NúñezMariano MalmiercaAbierto del NorteFranco Romero
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