Abierto del Norte: un apasionante triple empate marcó el inicio en Alpa Sumaj

Yenidjeian cimentó su posición gracias a una estrategia paciente que tuvo su punto máximo en el hoyo 8, donde logró un águila determinante. Por su parte, Fernández de Oliveira, conocedor del terreno tras sus éxitos como aficionado, basó su rendimiento en la precisión con el driver para sortear un rough que penalizó cada salida desviada. La nota local la dio el “Gato” Zarlenga, quien logró una recuperación histórica tras un doble bogey en el inicio, hilvanando una racha de birdies que lo depositó en lo más alto. Entre los tucumanos, el campeón defensor Augusto Núñez también tuvo un arranque positivo con 68 impactos (-3).