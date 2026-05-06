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Abierto del Norte: un apasionante triple empate marcó el inicio en Alpa Sumaj

Con tarjetas de 65 impactos (-6), Aram Yenidjeian, Mateo Fernández de Oliveira y Armando Zarlenga comandan el tablero. El campeón defensor, Augusto Núñez, acecha de cerca tras una jornada de alto nivel.

UNA META QUE ESPERA CONCRETAR CUANTO ANTES. Otra vez, como en cada participación en el torneo, César Monasterio aspira a conquistar el Abierto del Norte. UNA META QUE ESPERA CONCRETAR CUANTO ANTES. Otra vez, como en cada participación en el torneo, César Monasterio aspira a conquistar el Abierto del Norte. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Yenidjeian, Fernández de Oliveira y Zarlenga lideran el 59° Abierto del Norte tras la primera ronda en el Jockey Club de Tucumán, marcando un triple empate con 65 golpes.
  • Con clima favorable y poco viento, los punteros destacaron por su precisión y recuperación. El campeón defensor, Augusto Núñez, se mantiene cerca con una tarjeta de 68 impactos.
  • El certamen continúa este jueves con los líderes buscando consolidarse. El alto nivel del field y las condiciones del campo auguran una definición cerrada por el histórico título.
Resumen generado con IA

La edición 59 del Abierto del Norte inició con una intensidad que estuvo a la altura de su prestigio en el Jockey Club de Tucumán. En una jornada marcada por condiciones climáticas favorables, con temperaturas elevadas y escaso viento, el diseño de la cancha de Alpa Sumaj se presentó como el principal desafío para el field. Al completarse los primeros 18 hoyos, el tablero quedó liderado por un triple empate: Aram Yenidjeian, Mateo Fernández de Oliveira y Armando Zarlenga firmaron tarjetas de 65 golpes, situándose con un sólido seis bajo el par.

Yenidjeian cimentó su posición gracias a una estrategia paciente que tuvo su punto máximo en el hoyo 8, donde logró un águila determinante. Por su parte, Fernández de Oliveira, conocedor del terreno tras sus éxitos como aficionado, basó su rendimiento en la precisión con el driver para sortear un rough que penalizó cada salida desviada. La nota local la dio el “Gato” Zarlenga, quien logró una recuperación histórica tras un doble bogey en el inicio, hilvanando una racha de birdies que lo depositó en lo más alto. Entre los tucumanos, el campeón defensor Augusto Núñez también tuvo un arranque positivo con 68 impactos (-3).

La actividad de este jueves comenzará a las 8, con las salidas de Facundo Díaz y Luis Campo por el hoyo 10, mientras que por el 1 lo harán Carlos Augusto Bruchmann, Héctor Bustos y Raúl Guillín. Entre los líderes, Fernández de Oliveira partirá a las 9 y Zarlenga a las 9.50, ambos por el hoyo 1. Yenidjeian, en tanto, cerrará el turno tarde desde las 12.40 por el hoyo 10.

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