Dejó la escuela para dedicarse al golf, llegó al PGA Tour y hoy es uno de los referentes tucumanos en el Abierto del Norte

En un deporte asociado a la paciencia, la constancia y los procesos largos, la historia de Nelson Ledesma rompe algunos moldes. No sólo por su estilo competitivo, sino por una decisión que marcó su vida: dejó la escuela en séptimo grado para apostar de lleno al golf. A más de dos décadas de ese momento, el tucumano no sólo cumplió su sueño de llegar al PGA Tour, sino que se consolidó como uno de los grandes referentes del Abierto del Norte y ahora participará en la edición 59° del torneo que se volvió un clásico del golf en la región.