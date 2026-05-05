El Abierto del Norte vuelve a Alpa Sumaj con Augusto Núñez como gran candidato
La edición 59° del tradicional torneo comenzará hoy en Tucumán, con la participación de 90 golfistas y figuras destacadas del circuito nacional e internacional. Augusto Núñez, último campeón en Alpa Sumaj y defensor del título, aparece como uno de los principales protagonistas.
Después de cuatro años, el Abierto del Norte vuelve a disputarse en Alpa Sumaj, uno de los escenarios más emblemáticos del golf tucumano. La última vez había sido en 2021, temporada en la que Augusto Núñez se consagró campeón. También es el campeón defensor, debido a que fue el ganador en 2025, de cara a la edición 59° que comenzará hoy.
El certamen se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas, con inicio diario a las 8 y cierre a las 18. La definición está prevista para el sábado, en una jornada que promete tensión, precisión y una lucha cerrada por el título.
La antesala del torneo tuvo su momento formal con la conferencia de presentación, en la que participaron la mayoría de los jugadores, organizadores y dirigentes vinculados al evento. Allí, además de los anuncios oficiales, se realizó un ágape para celebrar el inicio de una nueva edición de un certamen que ya es tradición en el calendario nacional.
Durante la presentación tomaron la palabra Mariano Malmierca, presidente del Jockey Club; César Monasterio, titular del Tour de Profesionales; y Mateo Pulcini, uno de los competidores que llega tras su participación en el Tour de Masters. También estuvieron presentes dirigentes de la Asociación Argentina de Golf y varios de los jugadores más destacados del field.
Serán 90 los golfistas que formarán parte del torneo, en una grilla que combina experiencia y proyección. Entre los nombres sobresalen el propio Monasterio y Núñez, junto a figuras como Martín Contini, Nelson Ledesma y Andrés Romero, todos con recorrido en circuitos internacionales.
El carácter competitivo del Abierto del Norte también se potencia con la presencia de jugadores de otros países de América, como el paraguayo Gustavo Silvero y el puertorriqueño Armani Pérez, quienes aportarán jerarquía y diversidad a la competencia.
Ayer se disputó el PRO Am y el equipo ganador fue el del profesional Augusto Núñez, junto a Bernabé Forenza, Martín Bruchmann, Ricardo Paz Posse y Nicolás Lisarraga, con 56 golpes y por desempate automático.
Durante cuatro días, el golf del más alto nivel volverá a tener su epicentro en Tucumán.