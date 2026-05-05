El Abierto del Norte vuelve a Alpa Sumaj con Augusto Núñez como gran candidato

Después de cuatro años, el Abierto del Norte vuelve a disputarse en Alpa Sumaj, uno de los escenarios más emblemáticos del golf tucumano. La última vez había sido en 2021, temporada en la que Augusto Núñez se consagró campeón. También es el campeón defensor, debido a que fue el ganador en 2025, de cara a la edición 59° que comenzará hoy.