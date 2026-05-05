Secciones
DeportesMás deportes

El Abierto del Norte vuelve a Alpa Sumaj con Augusto Núñez como gran candidato

La edición 59° del tradicional torneo comenzará hoy en Tucumán, con la participación de 90 golfistas y figuras destacadas del circuito nacional e internacional. Augusto Núñez, último campeón en Alpa Sumaj y defensor del título, aparece como uno de los principales protagonistas.

PRESENTACIÓN. Mariano Malmierca tomó la palabra durante la presentación de la edición 59° del Abierto del Norte. PRESENTACIÓN. Mariano Malmierca tomó la palabra durante la presentación de la edición 59° del Abierto del Norte. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 9 Min

Después de cuatro años, el Abierto del Norte vuelve a disputarse en Alpa Sumaj, uno de los escenarios más emblemáticos del golf tucumano. La última vez había sido en 2021, temporada en la que Augusto Núñez se consagró campeón. También es el campeón defensor, debido a que fue el ganador en 2025, de cara a la edición 59° que comenzará hoy.

El certamen se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas, con inicio diario a las 8 y cierre a las 18. La definición está prevista para el sábado, en una jornada que promete tensión, precisión y una lucha cerrada por el título.

La antesala del torneo tuvo su momento formal con la conferencia de presentación, en la que participaron la mayoría de los jugadores, organizadores y dirigentes vinculados al evento. Allí, además de los anuncios oficiales, se realizó un ágape para celebrar el inicio de una nueva edición de un certamen que ya es tradición en el calendario nacional.

Durante la presentación tomaron la palabra Mariano Malmierca, presidente del Jockey Club; César Monasterio, titular del Tour de Profesionales; y Mateo Pulcini, uno de los competidores que llega tras su participación en el Tour de Masters. También estuvieron presentes dirigentes de la Asociación Argentina de Golf y varios de los jugadores más destacados del field.

Serán 90 los golfistas que formarán parte del torneo, en una grilla que combina experiencia y proyección. Entre los nombres sobresalen el propio Monasterio y Núñez, junto a figuras como Martín Contini, Nelson Ledesma y Andrés Romero, todos con recorrido en circuitos internacionales.

El carácter competitivo del Abierto del Norte también se potencia con la presencia de jugadores de otros países de América, como el paraguayo Gustavo Silvero y el puertorriqueño Armani Pérez, quienes aportarán jerarquía y diversidad a la competencia.

Ayer se disputó el PRO Am y el equipo ganador fue el del profesional Augusto Núñez, junto a Bernabé Forenza, Martín Bruchmann, Ricardo Paz Posse y Nicolás Lisarraga, con 56 golpes y por desempate automático.  

Durante cuatro días, el golf del más alto nivel volverá a tener su epicentro en Tucumán.

Temas César MonasterioAndrés "Pigu" RomeroNelson LedesmaAugusto NúñezMariano MalmiercaAbierto del Norte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
4

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”
5

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
2

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
Mundial de fútbol 2026: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

Mundial de fútbol 2026: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios