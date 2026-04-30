Reelección en la UNT: Tras la inscripción de Pagani, dos decanos apelaron la resolución del juez federal

El dato político y jurídico central es que la apelación llegó inmediatamente después de la inscripción formal del actual rector, acompañado nuevamente por la vicerrectora Mercedes Leal. En un escrito complementario, Casas remarcó que “ya se ha inscripto el rector Pagani a una candidatura a un tercer mandato consecutivo en contra del Estatuto y de la Asamblea Universitaria”, y recordó que la propia sentencia había señalado que era necesaria la existencia de un caso concreto para habilitar la intervención judicial. Sobre esa base pidió que el recurso sea tramitado “con urgencia” y con habilitación de días y horas inhábiles.