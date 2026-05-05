“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle
Resumen para apurados
- Un niño de 12 años permanece en estado crítico y con asistencia respiratoria en el Hospital de Niños de Tucumán tras accidentarse en bicicleta el jueves en las sendas de Horco Molle.
- El paciente sufrió politraumatismos y un grave traumatismo encéfalocraneano. Fue intervenido por neurocirujanos para reducir la presión intracraneal y se encuentra bajo sedación.
- Autoridades médicas destacan la excepcional gravedad del caso para una actividad recreativa y refuerzan el llamado a la prevención y supervisión adulta en deportes de riesgo.
El pequeño de 12 años que se accidentó en bicicleta en Horco Molle permanece internado en estado crítico en el Hospital de Niños, tras sufrir un grave accidente mientras practicaba ciclismo en los senderos de Horco Molle. La directora del centro de salud, Inés Gramajo, confirmó a LA GACETA que el paciente presenta un cuadro delicado y con pronóstico reservado.
Según detalló la profesional, el ingreso se produjo el jueves 30 alrededor de las 17.20, tras ser derivado desde el hospital Carrillo. “Es un paciente de 12 años que tuvo un accidente en bicicleta realizando senderismo. Ingresa con un politraumatismo grave, con traumatismo encéfalocraneano, neumotórax y contusión pulmonar, o sea, realmente muy grave”, explicó.
Gramajo indicó que, tras las primeras atenciones en la guardia, se le practicaron estudios de diagnóstico por imágenes y fue trasladado a terapia intensiva. Allí se le colocó asistencia respiratoria mecánica y fue intervenido por el equipo de neurocirugía. “Se le realizó la colocación de un catéter para medir la presión intracraneana y desplaquetarlo con el objetivo de bajarla”, precisó.
La directora del hospital explicó la gravedad del cuadro clínico. “Es un paciente que está en terapia intensiva, con sedoanalgesia profunda. En estos casos hay que esperar, no se puede predecir nada. La evolución se evalúa minuto a minuto”.
En ese sentido, llevó tranquilidad respecto a la atención médica: “El hospital está preparado y capacitado para cualquier complejidad. Fue atendido por clínicos, cirujanos, neurocirujanos y terapistas altamente capacitados. Va a tener toda la atención que requiera en todo momento”.
Consultada sobre la frecuencia de este tipo de episodios, la médica señaló que, si bien el hospital recibe habitualmente accidentes de tránsito (incluidos los de motocicleta y bicicleta), no es común que se registren casos de esta gravedad vinculados a actividades recreativas como el senderismo.
Por otra parte, hizo hincapié en la prevención, especialmente en el ámbito doméstico. “Los accidentes en niños pueden ocurrir en segundos. Hay que tener mucho cuidado con el fuego, la electricidad y, en invierno, con el agua caliente. Son situaciones en gran medida prevenibles, pero requieren supervisión constante de los adultos”, advirtió.
Respecto a las condiciones en las que ocurrió el accidente, Gramajo indicó que no se pudo confirmar si el menor utilizaba casco al momento de la caída.