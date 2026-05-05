“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle

Gramajo indicó que, tras las primeras atenciones en la guardia, se le practicaron estudios de diagnóstico por imágenes y fue trasladado a terapia intensiva. Allí se le colocó asistencia respiratoria mecánica y fue intervenido por el equipo de neurocirugía. “Se le realizó la colocación de un catéter para medir la presión intracraneana y desplaquetarlo con el objetivo de bajarla”, precisó.