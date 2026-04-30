El gigante silencioso de la yunga: por qué al tapir, que es clave para Tucumán, buscan devolverlo al cerro

Avanza despacio entre las hierbas altas, con la calma de quien pertenece al monte desde antes que existieran los caminos. Su cuerpo robusto se abre paso entre el verde espeso, mientras su hocico -en forma de pequeña trompa- tantea el aire. Parece una criatura antigua, salida de otro tiempo. Pero vive aquí, en Tucumán, entre la humedad y la sombra de la yunga. Es el tapir, el mamífero terrestre nativo más grande de Sudamérica, y una de las especies más valiosas -y amenazadas- del norte argentino.