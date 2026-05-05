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Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

Benjamín Olariaga tiene 12 años y sufrió graves heridas en la cabeza.

ACOMPAÑADO. Familiares y amigos pidieron una cadena de oración por la pronta recuperación de Benja. ACOMPAÑADO. Familiares y amigos pidieron una cadena de oración por la pronta recuperación de "Benja". FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Benjamín Olariaga (12) está en estado crítico tras accidentarse el jueves con su bicicleta en las sendas de Horco Molle, Tucumán, sufriendo graves lesiones en la cabeza.
  • El niño ingresó a una zona riesgosa sin equipo de protección ni supervisión. Su familia denuncia falta de controles y mantenimiento en el predio, exigiendo medidas de prevención.
  • El hecho genera un fuerte reclamo de seguridad en Yerba Buena. Se busca concientizar a las autoridades y la comunidad para regular el acceso y evitar futuras tragedias en las sendas.
Resumen generado con IA

El pasado jueves por la tarde, Benjamín Olariaga, de 12 años, sufrió un accidente mientras recorría las sendas Horco Molle, en el pie de cerro San Javier. Debido a la gravedad de las lesiones, fue internado en el Hospital de Niños y se encuentra en estado crítico.

El caso se conoció luego de que Victoria Guerrero, prima de Benjamín, escribiera en las redes que el pequeño "ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? No es la primera vez que sucede. Se sabe que la zona presenta riesgos y que las sendas no están en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, la falta de control y prevención sigue siendo evidente".

En comunicación con LA GACETA, Guerrero reiteró su pedido de controles y seguridad en la zona y explicó que “seguimos en el Hospital; mi tío y la mamá de Benja no están en condiciones de responder nada aún, pero sentimos la necesidad de alzar la voz”.

En el texto que publicó en Instagram, la joven pide tomar conciencia sobre la gravedad de la falta de controles en algunas zonas, como aquella donde ocurrió el accidente, conocida como “Lado B” por quienes la recorren a diario. "Les pedimos que reflexionen sobre lo ocurrido y que actúen con responsabilidad. Es urgente que se refuercen los controles y se priorice la seguridad en la zona", insistió.

“No somos hipócritas, no responsabilizamos a un municipio ni a nadie. Pedimos que haya controles y concientización, para que ningún niño, adulto ni adolescente pase por algo así. Es un mensaje para evitar que vuelva a ocurrir”, remarcó la joven a LA GACETA, “por Benjamín y por quienes ya han pasado por situaciones similares, y para evitar que otra familia tenga que vivir este sufrimiento", dijo, insistiendo que el caso de Benjamín tiene que servir para tomar conciencia de manera urgente y evitar futuros accidentes.

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