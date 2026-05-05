Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

“No somos hipócritas, no responsabilizamos a un municipio ni a nadie. Pedimos que haya controles y concientización, para que ningún niño, adulto ni adolescente pase por algo así. Es un mensaje para evitar que vuelva a ocurrir”, remarcó la joven a LA GACETA, “por Benjamín y por quienes ya han pasado por situaciones similares, y para evitar que otra familia tenga que vivir este sufrimiento", dijo, insistiendo que el caso de Benjamín tiene que servir para tomar conciencia de manera urgente y evitar futuros accidentes.