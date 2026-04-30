En la Legislatura se realizó una jornada sobre fauna nativa, con el tapir como protagonista

Allí se desarrolló la jornada “Nuevo Paradigma del Derecho Animal: Protección de la Fauna Nativa-Tapir”, impulsada por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Adriana Najar. El encuentro propuso abrir una discusión cada vez más presente en ámbitos académicos, judiciales y políticos: dejar atrás la vieja mirada que consideraba a los animales como cosas, para empezar a reconocerlos como seres sintientes y sujetos de derecho.