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Aerolíneas Argentinas quita el carry on de la tarifa más baja y fija un nuevo costo por tramo

La aerolínea dejó de incluir la valija de cabina en la tarifa base de cabotaje. El carry on pasará a costar $42.350 por tramo y solo estará incluido desde la categoría Plus.

Aerolíneas Argentinas quita el carry on de la tarifa más baja y fija un nuevo costo por tramo
Hace 6 Min

Aerolíneas Argentinas modificó su política comercial en los vuelos de cabotaje y dejó de incluir el equipaje de mano tipo carry on en la tarifa más económica. A partir de ahora, quienes elijan el ticket base solo podrán llevar un bolso o mochila de hasta 3 kilos en cabina.

El cambio ya aparece en el proceso de compra. Antes de finalizar la reserva, el sistema informa: "Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales'".

Nuevo esquema tarifario

En este esquema, la valija carry on de hasta 8 kilos pasa a ser un servicio adicional. Para los vuelos de cabotaje, tendrá un costo de $42.350 por tramo en la tarifa base.

La inclusión del equipaje se mantiene en las categorías superiores. Desde la tarifa Plus, el carry on vuelve a formar parte del precio final del pasaje.

La modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a los tickets ya emitidos, que conservarán las condiciones originales.

Competencia con low cost

Desde la compañía explicaron que la decisión apunta a equiparar condiciones con las aerolíneas low cost, que separan el costo del equipaje del valor del pasaje.

Según señalaron, este esquema permite transparentar precios y facilitar la comparación entre opciones, en un mercado donde la tarifa final depende de los servicios adicionales que el pasajero decida incorporar.

Las agencias de turismo y los operadores del sector ya comenzaron a informar a los pasajeros sobre estas nuevas condiciones en los vuelos domésticos. Quienes necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este costo adicional al momento de planificar sus viajes dentro del país.

Ajustes en un contexto de costos en alza

La medida se suma a otros cambios recientes. La empresa aplicó de forma temporal un recargo por combustible por el conflicto en Medio Oriente, que encareció el jet fuel: $7.500 por tramo en vuelos nacionales y entre USD 10 y USD 50 en los internacionales.

También implementó el cobro por la selección anticipada de asientos, un servicio que comenzó a cobrarse en noviembre pasado.

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