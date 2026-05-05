Fin del carry on en Aerolíneas: cómo viajar con solo con una mochila de 3 kg sin olvidarte de nada

Resumen para apurados
- Aerolíneas Argentinas eliminó el carry on gratuito en su tarifa Base. Desde ahora, los pasajeros deben viajar solo con una mochila de 3kg para evitar cargos extra en sus vuelos.
- Ante la nueva segmentación, viajeros aplican el método Marie Kondo de doblado vertical y organización por microkits para optimizar el espacio limitado de los artículos personales.
- Esta medida alinea a la aerolínea con el modelo low cost global. El cambio obliga a los usuarios a transformar sus hábitos y adoptar una filosofía de viaje mucho más liviana.
Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas deberán acomodarse a la nueva política en cuanto a la franquicia de equipaje, hasta el momento conocida por ofrecer, además de un artículo personal, la posibilidad de llevar una maleta de cabina, un esquema ajeno al resto de empresas low cost. Con la segmentación de servicios, los usuarios que deseen mayor espacio deberán abonar una tarifa extra o ingeniárselas para incorporar en una mochila todo lo que necesitan durante su estadía. Para estos últimos viajeros, existen estrategias que permiten ahorrarse unos cuantos billetes.
Métodos de compresión, bolsos con múltiples compartimentos, tácticas de previsión, clima y doblado de ropa: son numerosas las vías que en el último tiempo surgieron con el auge de las aerolíneas de bajo costo. Ahora, con el nuevo esquema de la aerolínea de bandera en su tarifa Base —donde ya no se permite equipaje de mano—, el público compartió sus mañas para poder trasladarse únicamente con el bulto escolar, recogiendo los consejos de expertos como Marie Kondo en materia de organización y orden.
Previsión, clima y prendas específicas: la clave antes de armar el bolso
Entre los primeros pasos se encuentra la anticipación. Es fundamental conocer el destino que se va a visitar, el tiempo que hará durante el viaje y así establecer de primera mano cuáles serán los “looks” completos que se usarán durante toda la estadía. Para ello, es necesario amigarse con la aplicación del pronóstico meteorológico y tener en cuenta cómo serán las jornadas allá. Una vez determinado el panorama, será momento de definir atuendos integrales: combinar partes de arriba y de abajo con accesorios de antemano.
La creadora de contenido argentina @manuenalemania contó su técnica para viajar por 10 días al extranjero utilizando solamente una mochila que cumple con las medidas requeridas por Aerolíneas para un artículo personal de 3 kg: 15 cm de profundidad, por 30 cm de ancho, por 40 cm de alto. Para concluir con éxito esta tarea, la joven planeó sus “outfits” previamente, teniendo en cuenta el destino elegido.
El "método Kondo" aplicado a la cabina del avión
Para su viaje a Londres, donde el ambiente es frío, la influencer eligió tres jeans (contando el que llevaba puesto, lo cual sumaría cuatro), un buzo puesto y otro en el bolso. También recomendó el uso de bolsas ziploc para categorizar la vestimenta, como ropa interior, donde llevó una por día más una pieza por si acaso. Agregó champú y acondicionador que pueden llevarse en recipientes recargables pequeños, al igual que otros productos de higiene esenciales como desodorante, cepillo de dientes y pasta desmaquillante, todo ello clasificado en bolsas herméticas. La viajera recomendó llevar un candado tanto para el vuelo como para los hostels.
La forma para que todo quepa dentro, explicó, es el sistema patentado por la especialista Marie Kondo: doblar la ropa en “folios” o “rollos”. La experta en orden, quien entiende que “lo justo no es lo mínimo sino lo esencial”, sostiene que el acto de empacar no debe ser una batalla contra el espacio, sino un ejercicio de conciencia. Según su visión, viajar bien no significa resignar comodidad, sino optimizar la energía mental y los recursos. Para Kondo, la clave reside en aplicar conceptos de la cultura japonesa como el mottainai —el respeto por los objetos— y el ma, que consiste en dejar un lugar vacío para aquello que el destino pueda ofrecer.
Organización por categorías y visibilidad total
Para aplicar el método KonMari a una mochila de viaje y cumplir con las restricciones de la tarifa "Base", el proceso debe ser sistemático. El primer paso es clasificar por grupos: colocar toda la ropa junta, luego los cosméticos y finalmente los accesorios. Esto permite identificar duplicados y excesos. Una vez seleccionadas las prendas —bajo el estricto criterio de que cada una debe "despertar alegría"—, entra en juego el famoso doblado vertical. Al organizar las piezas en pequeños rollos que se sostengan por sí mismos, se maximiza la visibilidad y se evita el desorden progresivo.
Finalmente, la organización interna se completa con el uso de "microkits". Al igual que la influencer con sus bolsas herméticas, Kondo sugiere crear compartimentos específicos para cada necesidad: un kit de higiene, uno de tecnología y otro de bienestar personal. Esta estructura no solo permite que todo encaje en un espacio reducido, sino que transforma la experiencia del viajero. En definitiva, ante el nuevo esquema tarifario de este 2026, la meta no es solo ahorrar dinero, sino adoptar una filosofía donde viajar liviano se convierta en una forma de transitar el mundo con mayor claridad.