Fin del carry on en Aerolíneas: cómo viajar con solo con una mochila de 3 kg sin olvidarte de nada

La forma para que todo quepa dentro, explicó, es el sistema patentado por la especialista Marie Kondo: doblar la ropa en “folios” o “rollos”. La experta en orden, quien entiende que “lo justo no es lo mínimo sino lo esencial”, sostiene que el acto de empacar no debe ser una batalla contra el espacio, sino un ejercicio de conciencia. Según su visión, viajar bien no significa resignar comodidad, sino optimizar la energía mental y los recursos. Para Kondo, la clave reside en aplicar conceptos de la cultura japonesa como el mottainai —el respeto por los objetos— y el ma, que consiste en dejar un lugar vacío para aquello que el destino pueda ofrecer.