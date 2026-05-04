"Una cascada de éxitos": la expresión de Villarruel en X mientras avanza la causa contra Adorni

Entre los rubros más significativos aparecen las aberturas premium, con un costo cercano a U$S 33.000, y pedidos de carpintería a medida que en conjunto superaron los U$S 40.000. En el exterior, las intervenciones en el sector de la pileta, que incluyeron rediseño, revestimientos y equipamiento, demandaron más de U$S 13.800, a lo que se sumaron sistemas de climatización del agua, la construcción de la cascada y accesorios para un espacio de relajación.